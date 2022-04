Italie : Chiellini annonce sa retraite internationale après le match amical contre l'Argentine

Le capitaine de l'Italie, Giorgio Chiellini, a confirmé qu'il prendrait sa retraite internationale après la Finalissima de cet été contre l'Argentine au stade de Wembley.

Le capitaine de la Juventus, qui a mené les Azzurri à la victoire à l'Euro 2020 l'été dernier, quittera l'équipe nationale après le choc contre l'Albiceleste au nord de Londres.

L'Argentine en guise d'adieu

À 37 ans, le défenseur central des Bianconeri aurait espéré prolonger son succès européen par une participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais l'échec de l'Italie à se qualifier signifie qu'il quittera l'équipe pour un dernier match dans le stade où il a mené l'Italie à son dernier triomphe.

S'exprimant après la victoire 2-1 de la Juve contre Sassuolo en Serie A lundi, le défenseur vétéran a confirmé qu'il espérait être disponible pour le match à Londres - et que si c'est le cas, il a l'intention que ce soit son chant du cygne.

"Si je vais bien, je jouerai et je ferai mes adieux à l'équipe nationale à Wembley, où j'ai atteint le sommet de ma carrière", a-t-il déclaré à DAZN.

"Ce serait génial de dire au revoir au maillot azzurri avec un match comme celui avec l'Argentine. Pour l'équipe nationale, ce sera la dernière fois."

Quel est le palmarès international de Chiellini ?

Sélectionné pour la première fois en 2004, à l'âge de 20 ans, lors d'un passage à la Fiorentina, le défenseur était déjà médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004 lorsqu'il s'est imposé comme titulaire, suite à un changement de génération après le triomphe de l'Italie à la Coupe du monde 2006.

En près de deux décennies de carrière, il est devenu le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de l'Italie, avec 116 matches à son actif, soit un de plus que son partenaire en club et en sélection, Leonardo Bonucci.

Chiellini est ensuite devenu l'un des capitaines de la Squadra Azzurra en 2012, et a fait partie de l'équipe qui a perdu la finale de l'Euro 2012 contre l'Espagne.

L'échec lors des qualifications pour la Coupe du monde en Russie en 2018 a fait planer un doute sur la suite, mais le parcours vertigineux jusqu'au succès de l'Euro 2020 l'été dernier a permis de s'assurer que sa réputation dans l'histoire du football national restera à jamais gravée dans les mémoires, même avec un deuxième échec successif avant Qatar 2022.