Italie-Bulgarie : le "jour d'après" pour le champion d'Europe

Championne d’Europe en juillet dernier, l’Italie va arborer son nouveau statut à Florence avec l’objectif d’égaler un record.

Ce jeudi soir, à Florence, l’heure sera à la fête. Dans un stade Artemio Franchi où plus de 14 000 spectateurs sont attendus, l’Italie va entrer pour la première fois sur le terrain en qualité de championne d’Europe 2020.

Presque deux mois après le succès (surprise) continental, la ferveur n’est pas redescendue dans la Botte. Après des années de vaches maigres, les Azzurri ont ravivé la flamme chez les tifosi.

Ce jeudi, fêter les héros de juin sera mis à l’honneur même si l’important est ailleurs. Contre la Bulgarie, l’Italie doit continuer son sans-faute dans la course à la qualification pour le Mondial 2022. Avec un statut et un regard qui ont changé.

Un statut à affirmer

Certainement la nation la plus emballante du dernier Euro, l’Italie a quelque peu cassé son image d’équipe défensive, mettant un coup de poignard sur l’une de ses rares occasions. Derrière un Federico Chiesa intenable, c’est tout un pays qui s’est pris de passion pour cette équipe jeune, unie et sans complexe. Reste maintenant à confirmer.

"Le plus dur arrive maintenant, a prévenu Jorginho en conférence de presse, mardi. L'Italie n'est plus une surprise, mais elle a retrouvé la place qu'elle mérite. Tout le monde nous affrontera d'une manière différente. Je vois beaucoup d'équipes qui ont des joueurs de qualité comme nous, mais aucune n'a notre esprit et notre unité. Il faut rester comme ça, en pensant uniquement au prochain match.​"

"Je suis heureux que le regard sur nous soit désormais différent à l'étranger, a surenchéri Roberto Mancini. Nous ne sommes plus uniquement ceux qui ne font que défendre, même si nous restons ceux qui défendons le mieux. Nous avons gagné avec un football différent de celui pratiqué par notre pays dans le passé."

Mancini reste ouvert

Ce renouveau et cette image plus joueuse aux quatre coins de l’Europe portent bien évidemment le sceau du sélectionneur italien. A l’image de Didier Deschamps avec les Bleus, l’ancien coach de l’Inter Milan est arrivé sur un champ de ruine après l’échec de la qualification pour le Mondial 2018.

En quatre ans, il a renversé la tendance, n’hésitant pas à s’appuyer sur un noyau fort, après pas mal d’expérimentation à son arrivée. Ce n’est donc pas une surprise de voir tous les champions d’Europe - hormis Spinazzola blessé pour de longs mois - être présents pour le rassemblement de septembre.

Comme Deschamps, Mancini fait confiance à ceux qui lui ont rendu la confiance. Pour espérer rentrer dans le moule d’ici le Mondial 2022, il faudra montrer le même état d’esprit qu’en juin dernier. Moise Kean, Nicolò Zaniolo ou encore Lorenzo Pellegrini, rappelés dans le groupe élargi à 34 noms en septembre, sont prévenus.

"Il y a des joueurs qui n'étaient pas à l'Euro et qui doivent nous aider dans notre quête à la qualification au Mondial, a prévenu Mancini en conférence de presse (...) J'ai passé le message à tout le monde."

Un match pour l’histoire

La cohésion d’équipe avant tout, voilà le credo de Mancini, qui marche depuis quatre ans, et qui doit permettre à l’Italie d’aller tutoyer les sommets. Car si l’Euro 2020 peut ressembler à une surprise, l’attente au Mondial 2022 sera tout autre, surtout que la Squaddra Azzurra, trois victoires en trois matches de qualification, peut arriver au Qatar en qualité de championne d’Europe en titre et d’équipe imbattable.

A Florence, les festivités auront certainement une saveur particulière si l’Italie ne cale pas contre la Bulgarie. Les lendemains sont généralement difficiles mais plus qu’un statut à confirmer, c’est un record d’invincibilité qui est à aller chercher.

Avec 34 matches sans défaite, l’Italie n’est qu’à une rencontre d’égaler la grande Espagne (2006-2009). Une autre manière d’écrire encore un peu plus l’histoire de cette génération.