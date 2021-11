Italie : Balotelli veut revenir en sélection

Mario Balotelli fera-t-il un jour son retour avec l'équipe d'Italie ? Pour l'heure, l'ancien génie de Manchester City est parti se relancer en Turquie, sous les couleurs de l'Adana Demirspor.

Malgré tout, l'intéressé croit encore qu'il pourrait se voir offrir une nouvelle chance s'il maintient ses bonnes performances.

"Je me sens bien. Je me sens prêt à revenir en équipe nationale. Ce serait un rêve. Je partirais à pied de Turquie maintenant si je savais que j’étais appelé en mars", a-t-il glissé dans une interview pour la chaîne Twitch OCW Sport.

D'autant que le joueur assure avoir de bonnes relations avec le sélectionneur, Roberto Mancini. "Nous avons une excellente relation. Il m’a dit ce qu’il attendait de moi pour que je puisse revenir en équipe nationale. Et je le ferai. Est-ce que je lui ai parlé récemment ? Oui.

"Mancini ne m'a pas appelé car il connaît mon potentiel et je ne suis pas encore au niveau attendu. Je veux être au top de ma condition. Mais je ne suis pas là pour me plaindre de ne pas être appelé. Je ne suis pas si loin de ma meilleure condition, je dois juste travailler encore."

Un Mario Balotelli convaincu de pouvoir s'imposer dans la Squadra Azzura actuelle, aux côtés d'un certain Ciro Immobile : "Mon profil me permet de jouer avec tout le monde, donc oui, je pourrais jouer aussi avec Ciro. Je peux être bon avec n’importe qui."

Une équipe d'Italie qui devra passer par les barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, ce qui n'inquiète pas outre mesure l'avant-centre. "Il y a une chose que je n'ai jamais aimée en Italie. L'Italie a gagné l’Euro, elle a établi un record de victoires, et pourtant, au premier revers, on jette de la boue. Un peu d'optimisme non?"