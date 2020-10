Istanbul-PSG - Malgré le contexte géopolitique, le président de Basaksehir rassure le PSG

Le président de Basaksehir, Goksel Gumusdag, s’est montré rassurant avec le PSG face au contexte géopolitique tendu entre la France et la Turquie.

Le se déplace sur la pelouse d’ ce mardi (18h55), dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre qui tombe au mauvais moment face au contexte géopolitique tendu entre la et la .

Il faut dire que les récentes déclarations d’Emmanuel Macron sur les caricatures ont déclenché une vague d’indignation dans plusieurs pays du Moyen-Orient, et le président turc Recep Tayyip Erdogan a personnellement ciblé son homologue français.

"Le PSG est un club ami, en particulier le président Nasser"

Vous l’aurez compris, les joueurs parisiens peuvent s’attendre à passer une (courte) nuit mouvementée à l’hôtel, car les supporters adverses ne les laisseront pas dormir. Mais le président du club, Goksel Gumusdag, a tout de même voulu rassurer le PSG sur l’aspect sécuritaire.

"Nous allons aller sur le terrain et faire tout notre possible pour accueillir le PSG de la meilleure façon possible. Le PSG est un club ami, en particulier le président du club, Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, nous serons très heureux de jouer un si grand club mondial", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Canal Supporters.