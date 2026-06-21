Issam Al-Shawali : « C’est un véritable scandale footballistique… À quoi bon s’être qualifiés pour la Coupe du monde ! »

Le commentateur tunisien Essam Chawali a exprimé sa tristesse durant la rencontre de la Coupe du monde 2026 entre la Tunisie et le Japon, alors que les « Aigles de Carthage » continuaient de sombrer et concédaient un deuxième but à la 31^e minute.

Les Japonais ont alors doublé la mise, Ayase Ueda expédiant une frappe puissante des 20 mètres qui a fini dans la lucarne gauche d’Aymen Dahmane, plongeant les « Aigles de Carthage » dans une situation très délicate pour le premier match de l’entraîneur français Hervé Renard.

Au micro, le commentateur, visiblement ému par la baisse de régime des Aigles de Carthage, a même confié en direct : « J’aurais préféré que nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Nos joueurs se sont fait démolir à la Coupe du monde, et le match amical contre la Belgique, que nous avons perdu 5-0 avant le tournoi, a entraîné un effondrement de la confiance des joueurs. »

Il a poursuivi, amer : « Nous assistons à un scandale footballistique à la Coupe du monde, on bafoue l’histoire du football tunisien. »

Après la défaite initiale 5-1 contre la Suède, la Fédération tunisienne avait limogé l’entraîneur Sabri Lamouchi pour confier en urgence le banc à Hervé Renard, espérant redresser la barre.

Pourtant, les débuts du sélectionneur français n’ont pas été convaincants : les « Aigles de Carthage » ont concédé un premier but dès la 4e minute, œuvre de Daichi Kamada, avant que Ueda ne double la mise, exposant les difficultés tunisiennes face à la supériorité japonaise.