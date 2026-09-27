Avant Israël-Irlande, beaucoup avait déjà été dit sur la tenue ou non de ce match de Ligue des nations. Les Irlandais ont finalement bien fait le déplacement en Hongrie pour affronter les Israéliens et se sont imposés 0-3 dimanche soir.

Après des jours d’incertitude, la sélection irlandaise a tranché samedi au sujet de la rencontre. Il avait auparavant été envisagé de ne pas disputer le match en raison de la guerre à Gaza, mais la veille de l’affiche, il a été décidé de finalement jouer contre Israël.

Des divisions étaient également apparues au sein de la sélection irlandaise concernant la tenue de la rencontre. Le gardien Gavin Bazunu a finalement été le seul à choisir de boycotter ce match de Ligue des nations. En raison de l’absence du portier, le défenseur Jimmy Dunne a finalement été enregistré par l’UEFA comme troisième gardien.

Avant la rencontre, disputée à Debrecen en Hongrie, les deux équipes sont entrées sur le terrain pour les hymnes nationaux. Pendant l’hymne israélien, les Irlandais ont massivement baissé la tête. L’équipe du sélectionneur Heimir Hallgrímsson portait également des brassards noirs en hommage aux victimes à Gaza. En outre, aucune poignée de main n’a été échangée et aucun fanion n’a été échangé.

Dès la 13e minute, l’ancien attaquant de l’AZ Troy Parrott a ouvert le score. James Abankwah a remis le ballon en retrait à Parrott, qui a battu Daniel Peretz. Trois minutes plus tard, les Irlandais ont doublé la mise par l’intermédiaire d’Adam Idah.

À la 25e minute, Jack Moylan a porté le score à 0-3. L’ailier s’est présenté face à Peretz et a conclu avec sang-froid. Le droitier a ensuite retiré son brassard noir, l’a embrassé et l’a montré avec insistance.

Tout a mal tourné en fin de match. Sur des images, on entend clairement des supporters israéliens faire des cris de singe en direction d’Idah. L’attaquant, qui a un père nigérian et une mère irlandaise, a été la cible de propos racistes pendant la rencontre.

Le 4 octobre, les deux pays se retrouveront. Cette autre rencontre de Ligue des nations se disputera également en terrain neutre, cette fois à Bačka Topola, en Serbie.















