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Jeroen van Poppel

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Israël est furieux contre Lamine Yamal et exige que le FC Barcelone prenne des mesures

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L. Yamal

Lamine Yamal s'est retrouvé au cœur d'une polémique politique lors de la cérémonie d'hommage organisée en l'honneur du FC Barcelone. Lundi, lors du défilé festif en bus à travers Barcelone, le joueur vedette a brandi un drapeau palestinien, ce qui a suscité des réactions indignées en Israël. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s'en est pris violemment à lui sur X.

Le joueur, âgé de 16 ans, a brandi l’étendard palestinien pendant plusieurs minutes, tandis que des milliers de supporters fêtaient le titre national du club catalan.

En Israël, l’incident a provoqué un séisme diplomatique. Mardi, Katz a réagi sur X avec un message cinglant à l’encontre de l’attaquant barcelonais, estimant que Yamal a propagé la haine envers l’État hébreu.

« Lamine Yamal a choisi de semer la haine envers Israël alors que nos soldats combattent l’organisation terroriste Hamas », a écrit Katz en référence explicite aux événements du 7 octobre 2023. « Des enfants, des femmes et des personnes âgées juifs ont été assassinés, violés, brûlés et massacrés. »

Pour le ministre, toute manifestation publique de soutien à la Palestine est moralement inacceptable dans ce contexte. « Quiconque approuve de tels messages doit se demander : est-ce humain ? Est-ce moral ? », a-t-il écrit.

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Il exhorte enfin le FC Barcelone à prendre ses distances avec le geste du joueur et à réaffirmer qu’« il n’y a pas de place pour le soutien au terrorisme ».

Le FC Barcelone n’a pas encore réagi à la polémique impliquant son joueur vedette. Auparavant, l’entraîneur Hansi Flick avait toutefois commenté la situation : « Personnellement, je ne l’aurais pas fait », a déclaré l’Allemand. « J’ai parlé à Lamine de l’opportunité d’agiter le drapeau palestinien lors de la cérémonie d’hommage. Mais s’il veut le faire, c’est son droit. Il a 18 ans. »




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