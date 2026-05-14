Israël est furieux contre Lamine Yamal et exige que le FC Barcelone prenne des mesures

Lamine Yamal s'est retrouvé au cœur d'une polémique politique lors de la cérémonie d'hommage organisée en l'honneur du FC Barcelone. Lundi, lors du défilé festif en bus à travers Barcelone, le joueur vedette a brandi un drapeau palestinien, ce qui a suscité des réactions indignées en Israël. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s'en est pris violemment à lui sur X.

Le joueur, âgé de 16 ans, a brandi l’étendard palestinien pendant plusieurs minutes, tandis que des milliers de supporters fêtaient le titre national du club catalan.

En Israël, l’incident a provoqué un séisme diplomatique. Mardi, Katz a réagi sur X avec un message cinglant à l’encontre de l’attaquant barcelonais, estimant que Yamal a propagé la haine envers l’État hébreu.

« Lamine Yamal a choisi de semer la haine envers Israël alors que nos soldats combattent l’organisation terroriste Hamas », a écrit Katz en référence explicite aux événements du 7 octobre 2023. « Des enfants, des femmes et des personnes âgées juifs ont été assassinés, violés, brûlés et massacrés. »

Pour le ministre, toute manifestation publique de soutien à la Palestine est moralement inacceptable dans ce contexte. « Quiconque approuve de tels messages doit se demander : est-ce humain ? Est-ce moral ? », a-t-il écrit.

Il exhorte enfin le FC Barcelone à prendre ses distances avec le geste du joueur et à réaffirmer qu’« il n’y a pas de place pour le soutien au terrorisme ».

Le FC Barcelone n’a pas encore réagi à la polémique impliquant son joueur vedette. Auparavant, l’entraîneur Hansi Flick avait toutefois commenté la situation : « Personnellement, je ne l’aurais pas fait », a déclaré l’Allemand. « J’ai parlé à Lamine de l’opportunité d’agiter le drapeau palestinien lors de la cérémonie d’hommage. Mais s’il veut le faire, c’est son droit. Il a 18 ans. »











