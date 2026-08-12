Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid, a évité une situation délicate, après la fin de ses vacances et son retour aux entraînements des Colchoneros.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Julian Alvarez continue de suivre le plan et, loin de proclamer sa révolte pour le moment, il s'est également présenté au centre d'entraînement de Majadahonda ce mercredi, troisième jour de son retour à l'Atlético Madrid après ses vacances. Il est arrivé après avoir disputé la finale de la Coupe du monde, tournoi durant lequel il avait tenu des propos réclamant son départ de l'Atlético Madrid, qui se sont largement répandus à travers le monde.

Alvarez a passé, lundi, des examens médicaux, et s'est entraîné mardi lors de deux séances à Cerro del Espino, en solitaire le matin et avec le reste des joueurs ayant participé à la finale de la Coupe du monde l'après-midi.

L'Atlético Madrid ne souhaite pas vendre Julian Alvarez et, comme il l'a fait pendant des semaines, il réaffirme qu'en cas de départ, cela ne se fera jamais vers le Barça, destination des rêves du joueur argentin.

L'Atlético s'en tient à sa position, confiant dans le fait que l'attaquant argentin poursuivra les entraînements normalement.

Mais ce mercredi, à Majadahonda, l'ambiance était tout sauf ordinaire, des dizaines de journalistes et de caméras s'étant rassemblés pour suivre la rencontre entre Julian et Simeone.

Il s'agissait d'un événement sans précédent lors d'une séance d'entraînement de présaison, les médias étant venus en nombre, et Alvarez n'a rencontré aucun problème avec les supporters, une chose au sujet de laquelle certains avaient exprimé leur inquiétude.

Les supporters, peu nombreux, ont totalement ignoré la présence d'Alvarez. Personne ne s'est approché du joueur argentin, qui a pu s'entraîner normalement.

La réaction pourrait être différente lors des matchs, mais pour l'instant, un calme total règne à ce sujet.

Quant à son comportement durant les entraînements, Julian a paru quelque peu isolé, fournissant un effort considérable mais sans interagir avec ses coéquipiers.

Cela a été particulièrement remarquable lorsque Koke, Baena et Llorente ont plaisanté avec un membre du staff technique tandis que lui restait à l'écart. Il n'a que peu échangé avec Lemar durant les quinze minutes réservées aux médias.