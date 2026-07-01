Ismaïla Sarr se hisse au rang de deuxième meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde

Ismaïla Sarr a consolidé sa place dans l’histoire du football africain en inscrivant le deuxième but du Sénégal à la 51^e minute du match face à la Belgique, ce mercredi soir, lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Avec ce succès, il porte son total à 5 buts en Coupe du monde et rejoint ainsi la légende camerounaise Roger Milla à la deuxième place du classement historique des meilleurs buteurs africains du Mondial, juste derrière le Ghanéen Asamoah Gyan, leader avec 6 réalisations.

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Le Sénégal est par ailleurs devenu la première nation africaine à inscrire un doublé lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis le Ghana face aux États-Unis (2-1) en huitièmes de finale de l’édition 2010, d’après le site français « stats foot ».

En se rendant en prolongation contre la Belgique, le Sénégal a ainsi joué les prolongations lors de 3 de ses 4 matchs en phase à élimination directe de la Coupe du monde.



