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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Ismaïla Sarr se hisse au rang de deuxième meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde

Belgique vs Sénégal
Belgique
Sénégal
Coupe du monde
I. Sarr
Belgique
Sénégal
É.-U.

Sar a inscrit le deuxième but des Lions de la Teranga.

Ismaïla Sarr a consolidé sa place dans l’histoire du football africain en inscrivant le deuxième but du Sénégal à la 51^e minute du match face à la Belgique, ce mercredi soir, lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Avec ce succès, il porte son total à 5 buts en Coupe du monde et rejoint ainsi la légende camerounaise Roger Milla à la deuxième place du classement historique des meilleurs buteurs africains du Mondial, juste derrière le Ghanéen Asamoah Gyan, leader avec 6 réalisations.

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Le Sénégal est par ailleurs devenu la première nation africaine à inscrire un doublé lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis le Ghana face aux États-Unis (2-1) en huitièmes de finale de l’édition 2010, d’après le site français « stats foot ».

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En se rendant en prolongation contre la Belgique, le Sénégal a ainsi joué les prolongations lors de 3 de ses 4 matchs en phase à élimination directe de la Coupe du monde.


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