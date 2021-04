Ismaïla Sarr répond aux rumeurs l'envoyant à Liverpool et Manchester United

Le Sénégalais a vu des déménagements à Old Trafford et Anfield discutés dans le passé, mais il prétend être pleinement concentré sur Watford.

Ismaïla Sarr continue de voir son nom évoqué dans le même souffle que Manchester United et Liverpool, mais l'ailier de Watford accorde peu d'attention aux "rumeurs" de transfert. L'attaquant de 23 ans a suscité l'intérêt des pensionnaires d'Old Trafford et d'Anfield au cours du mercato estival de 2020. Aucun accord n'a été conclu, ce qui lui a permis de rester pleinement concentré sur Watford, mais les spéculations continuent de faire rage concernant un éventuel futur accord.

Ismaïla Sarr a déclaré au Watford Observer, interrogé sur les potins, dans lesquels il se retrouve impliqué : "Je pense que ce ne sont que des rumeurs parce que j'apprécie ça ici. J'ai encore trois ans sur mon contrat, et je suis concentré sur Watford et je veux rester". Watford a investi plus de 30 millions d'euros dans un artiste prometteur lorsqu'il l'a chipé à Rennes à l'été 2019.

Ils étaient une équipe de Premier League à l'époque, mais ont été depuis été relégués lors de la première campagne d'Ismaïla Sarr en Angleterre. Une série de performances remarquables du Sénégalais a permis à sa réputation de continuer à augmenter, cependant, sur le plan individue malgré des résultats collectifs la saison dernière. Mais Watford est en bonne voie pour remonter en Premier League cette saison.

Sarr était très proche des Reds

Une victoire mémorable a été réalisé face à Liverpool, champion d'Angleterre, faisant tomber pour la première fois de la saison les Reds. Le Sénégalais a marqué six buts au cours de la saison 2019-20. Ismaïla Sarr en a marqué neuf de plus pour Watford cette saison, alors qu'ils visent un retour immédiat en Premier League et qu'il reste un homme clé pour les Hornets dans leur course pour remonter.

L'agent d'Ismaïla Sarr, Thierno Seydi, a révélé que les déménagements à Manchester United et à Liverpool avaient été discutés il y a un peu moins de 12 mois. Il a déclaré à PanAfricanFootball : "Avec Liverpool, nous étions au stade de la signature du contrat qui lierait les Reds à Ismaila Sarr. Tout a été trié: les salaires mensuels et la durée de la transaction. J'avais même demandé à Sadio Mane de lui trouver un appartement".

"Mais en fin de compte, ils n’ont pas été en mesure de mettre les 40 millions d’euros sur la table pour finaliser l’accord. Il faut dire que si les clubs anglais qui animaient autrefois le mercato ont du mal à réunir des fonds, cela montre la profondeur de la crise qui affecte le football". Concernant Manchester United, Seydi a ajouté : "Pendant l'été, ils voulaient le signer. Au dernier moment, ils ont offert un prêt sans option d'achat. Watford n'a pas accepté cela parce qu'ils voulaient que le prêt comprenne un accord pour l'acheter."