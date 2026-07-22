L'arbitre international Ismaël El Fath, d'origine marocaine, a affirmé que sa participation à l'arbitrage des matches de la Coupe du monde 2026 représente le sommet de sa carrière arbitrale, exprimant sa grande fierté à l'égard de cet accomplissement.

El Fath, qui a dirigé quatre matches lors du Mondial, dont la confrontation historique entre l'Angleterre et l'Argentine, a déclaré dans un entretien accordé au journal saoudien «Arriyadiyah» : «Le fait de me voir confier la direction d'un match d'une telle ampleur a été un honneur immense et indescriptible. Je ressens une très grande fierté, et j'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à me faire parvenir à cette étape.»

Le Maroc, une puissance montante qui ne surprend plus

À propos de l'éclatante performance de la sélection marocaine, El Fath a insisté sur le fait que ce que présente le Maroc n'est plus une surprise, mais le résultat d'un travail institutionnel de longue haleine. Il a ainsi affirmé : «Les résultats obtenus par le Maroc sont le fruit d'une vision claire, entamée il y a plus de dix ans, portant sur le développement des infrastructures et la détection des talents. Je suis totalement convaincu que le Maroc sera un concurrent de poids lors du Mondial 2030, et qu'il pourrait aller encore plus loin.»

Le progrès de l'Arabie saoudite et ce qui lui manque

El Fath a salué les avancées du football saoudien, en s'appuyant sur son expérience passée dans la direction de matches du championnat saoudien, et a déclaré : «Il y a de sérieux efforts au sein de la Fédération saoudienne, et le championnat est devenu bien plus relevé. Mais une véritable compétition au niveau mondial nécessite d'élargir le vivier de talents et de se concentrer davantage sur les catégories de jeunes. Si cela se réalise, cela se répercutera positivement et directement sur les performances de la sélection.»

L'arbitrage, entre polémique et évolution

El Fath a reconnu que l'arbitrage restera toujours sujet à débat, quelles que soient les avancées technologiques, expliquant : «L'arbitre est comme un gardien de but : il peut livrer une performance exceptionnelle tout au long du match, mais une seule erreur peut tout éclipser. L'arbitrage lors du Mondial 2026 a été globalement bon, et la présence de quelques situations polémiques est une chose naturelle dans un sport qui repose sur des décisions humaines.»

Un message aux arbitres arabes

El Fath a adressé un message de motivation aux arbitres arabes en déclarant : «Rien n'est impossible. La confiance en soi vient du professionnalisme, de la discipline et d'une bonne préparation. Si vous êtes les meilleurs sur le plan de la condition physique et de la préparation, les occasions viendront à vous inévitablement.»

El Fath a conclu l'entretien en choisissant la sélection qui l'a le plus enchanté durant le tournoi, affirmant : «Je suis un supporter avant d'être un arbitre, et la sélection que j'ai le plus pris plaisir à regarder a été celle du Cap-Vert. Ils ont joué avec audace et bravoure, ils ont attaqué et créé le spectacle, et c'est là la véritable essence du football.»