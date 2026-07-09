Jeudi soir, le Maroc devra se passer d'Ismaël Saibari pour affronter la France. Ce quart de finale de la Coupe du monde arrive trop tôt pour le milieu de terrain du PSV, qui rejoindra le Bayern Munich à l'issue de la compétition.

Le milieu de terrain de 25 ans s’est blessé à la cuisse en première période du huitième de finale remporté 3-0 contre le Canada.

Les examens médicaux indiquent qu’il pourrait toutefois revenir en jeu avant la fin de la Coupe du monde, mais la rencontre face aux Bleus arrive trop tôt pour lui.

C’est ce qu’a confirmé le sélectionneur Mohamed Ouahbi en conférence de presse, ajoutant que le joueur devra désormais compter sur ses coéquipiers pour venir à bout des Bleus.

Son absence est un coup dur pour les Lions de l’Atlas : l’homme, qui occupe le poste d’attaquant, a déjà inscrit trois buts dans ce Mondial, dont la transformation décisive lors de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas.

Ouahbi est donc contraint de procéder à un changement. Soufiane Rahimi, l’attaquant d’Al-Ain, apparaît comme le remplaçant le plus probable de Saibari face à la France.

L’attaquant de 30 ans, qui évolue à Al-Ain, avait déjà remplacé Saibari contre le Canada et avait inscrit le 0-3 dans les dernières secondes du temps additionnel.