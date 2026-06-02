Ismael Saibari pourrait quitter le PSV cet été pour rejoindre un club de très haut niveau

Le milieu de terrain du PSV, Ismael Saibari, est en pourparlers avec le Bayern Munich, selon les informations du journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano.

Le joueur se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre Munich. Le Bayern le considère comme une alternative à Anthony Gordon (Newcastle United), lequel a opté pour le FC Barcelone.

Si Gordon évolue principalement comme ailier, Saibari est souvent le milieu offensif le plus avancé du PSV.

Le montant de l’opération reste à définir : sous contrat à Eindhoven jusqu’en 2029, le champion en titre pourrait toutefois exiger un chèque record.

Le record est actuellement détenu par Hirving Lozano, parti à Naples pour 50 millions d’euros en 2019.

Selon Transfermarkt, sa valeur s’élève à 40 millions d’euros, mais ses performances et sa participation à la Coupe du monde pourraient faire monter les enchères.

Le joueur, qui compte 28 sélections avec le Maroc, a disputé 142 matchs officiels sous le maillot du PSV, inscrivant 42 buts et délivrant 29 passes décisives.