Le PSV entame la dernière ligne droite de la saison et affrontera le PEC Zwolle jeudi soir. Peter Bosz a déjà dévoilé la composition de son équipe pour ce match au Philips Stadion.

Nick Olij effectuera ainsi ses débuts en Eredivisie, a annoncé Bosz mercredi en conférence de presse, tandis que Matej Kovar bénéficiera d’un peu de repos en cette fin de saison.

Bosz ne modifie pas sa défense : Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Mauro Júnior, de droite à gauche, seront alignés en arrière.

Joey Veerman, absent lors de la dernière sortie contre le Sparta Rotterdam, retrouve son poste au milieu de terrain. Ismael Saibari étant forfait, Joël van den Berg le remplace. Guus Til complète le trio axial.

Esmir Bajraktarevic est reconduit sur l’aile droite de l’attaque, tandis que Ricardo Pepi occupe le poste de numéro 9. Sur le flanc gauche, Couhaib Driouech remplace Ivan Perisic, présent sur le banc, et aura pour mission de créer le danger.

Composition du PSV : Olij ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Jr. ; Veerman, Van den Berg, Til ; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

Composition du PEC Zwolle :