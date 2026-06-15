Ismael Saibari a officialisé son transfert : le Bayern Munich va s’acquitter d’un montant record auprès du PSV

Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, le transfert d’Ismael Saibari vers le Bayern Munich est entré dans sa phase finale. Le PSV pourrait percevoir jusqu’à 55 millions d’euros.

Selon le journaliste, un accord de principe a été conclu entre toutes les parties.

Le Marocain de 25 ans, actuellement à la Coupe du monde, doit encore passer la visite médicale, tandis que les deux clubs peaufinent les derniers détails.

Selon Elfrink, aucun obstacle ne subsiste : « Saibari effectuera sa visite médicale aux États-Unis, ce qui ne pose aucun problème, car le médecin de la sélection allemande est également celui du Bayern Munich. »

Le club néerlandais, qui l’avait recruté 200 000 euros il y a six ans auprès du KRC Genk, va donc réaliser une plus-value spectaculaire.

Sous le maillot du PSV, il devrait terminer avec 142 matchs officiels au compteur, pour 42 buts marqués et 29 passes décisives.

Il quitte le club avec huit titres nationaux néerlandais à son palmarès et s’est imposé ces dernières années comme un international marocain très apprécié.