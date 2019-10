Islande - Gylfi Sigurdsson : "C'est un match où nous n'avons rien à perdre"

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de l'EDF, le milieu de terrain islandais a affiché un visage déterminé, ce jeudi.

Deuxième du groupe H à égalité de points avec la , l'Equipe de s'apprête à affronter l' , troisième. Un adversaire que les Bleus connaissent bien, contre lequel ils auront logiquement l'ambition de l'emporter, et ce malgré les absences de plusieurs joueurs cadres, tels que Paul Pogba, Hugo Lloris ou encore Kylian Mbappé, tous forfaits. Ainsi, les tricolores savent qu'il ne faudra pas prendre l'Islande à la légère, elle qui n'a pas perdu un match de qualification à Reykjavik depuis 2013.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Gylfi Sigurdsson, le meneur de jeu islandais évoluant à , n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler, à la veille de la réception des champions du monde, prévue vendredi soir (20h45).

"Depuis cinq ou six ans, on est difficile à battre, ici, surtout en qualifications. D'ailleurs, je n'arrive pas à me souvenir de notre dernière défaite. Alors, j'espère que ça va durer. Ici, l'atmosphère est fantastique, on joue toujours à guichets fermés, et pour nous, les joueurs islandais qui évoluons à l'étranger, revenir au pays est très, très important. J'espère que l'on va vivre encore une grande soirée", a déclaré l'Islandais, déterminé à signer un succès de prestige sur ses terres.

"C'est un match où nous n'avons rien à perdre"

Néanmoins, s'il sait que le déplacement ne sera pas facile pour les Bleus, ce n'est pas pour autant que l'Islande fait figure de favorie, elle qui n'a jamais battu l'Equipe de France dans son histoire, comme l'a justement rappelé Gylfi Sigurdsson face aux médias.

"Au match aller, en France (0-4), les Français ont été bons, je respecte cela, mais nous, on n'a pas fait du tout ce qu'on voulait faire. Alors, la plus grande chose à changer est de croire vraiment en nous. De croire qu'on peut le faire. C'est un match où nous n'avons rien à perdre. Tout le monde s'attend à ce que la France gagne. De manière réaliste, d'ailleurs, elle devrait gagner. Mais on sait que des choses inattendues arrivent dans le foot. L'Islande n'a jamais battu la France, mais ce sera demain, peut-être."

Une défaite au Stade de France que celui qui devrait hériter du brassard de capitaine en l'absence d'Aaron Gunnarsson n'a pas oublié. Pour éviter une nouvelle déconvenue, le salut passera par une défense plus compacte selon lui. "D'abord, il faudra défendre mieux. Ensuite, on n'avait pas joué là-bas avec l'intensité dont notre jeu a besoin. La France avait bien joué, d'accord, mais notre match avait été pauvre, et je suis plutôt sûr que cela ne se passera pas comme ça demain...", a prévenu le milieu offensif.