Islande - Erik Hamren : "Il n'y avait pas pénalty"

Après la défaite des siens face à l'Equipe de France (0-1), le sélectionneur de l'Islande a donné son point de vue sur le pénalty accordé aux Bleus.

Vendredi soir, la a signé un précieux succès (0-1) en , pour le compte des qualifications à l' . Une victoire sur la plus petite des marges, signée d'un but inscrit par l'attaquant Olivier Giroud sur pénalty. Un tir aux 11 mètres pas vraiment justifié selon Erik Hamren.

"Nous avons fait tout ce que nous pouvions"

"De mon point de vue, il n'y avait pas penalty. Mais j'ai parlé avec les joueurs et ils m'ont dit qu'il y en avait un", a en effet déclaré le sélectionneur de l'Islande en conférence de presse avant la rencontre. Avant cela, le technicien avait affiché sa fierté, ses joueurs étant parvenus à contenir les champions du monde pendant une bonne partie de la rencontre. "Je suis fier des joueurs et de l'équipe. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais forcément je suis déçu de ne pas avoir emporté le moindre point malgré le courage montré. Je suis fier et déçu", avait déclaré Erik Hamren.

"Désormais nous avons besoin de l'aide de la France, qu'elle batte la (lundi au Stade de France), et ensuite nous devons gagner nos trois derniers matches", a ensuite ajouté l'Islandais, conscient que son équipe n'a plus son destin entre les mains.

En cas de succès face à la Turquie au Stade de France, l'Equipe de France sera quant à elle assurée d'être qualifiée pour l'Euro 2020, qui se déroulera sur plusieurs pays européens, quatre ans après la déception face au (0-1), en finale de l'Euro 2016.