Isaac Babadi va quitter le PSV à la dernière minute pour un autre club d’Eredivisie

Le Sparta Rotterdam va très probablement se faire prêter Isaac Babadi par le PSV cette saison. C’est ce que rapporte l’Eindhovens Dagblad. Au Philips Stadion, le milieu de terrain de 21 ans ne pouvait pas compter sur un temps de jeu important.

Babadi était donc autorisé à quitter le PSV. Mardi, Voetbal International avait déjà indiqué que Fortuna Sittard et le Sparta s’intéressaient tous deux à sa venue.

Le Sparta semble donc en passe de rafler la mise. Ce transfert n’a d’ailleurs rien à voir avec celui d’Ayoni Santos, qui a justement fait le chemin inverse ces derniers jours en passant du Sparta au PSV.

Selon l’ED, le club de Rotterdam ne prendra pas en charge l’intégralité du salaire de Babadi, mais seulement une partie. Il semble que son arrivée soit officialisée plus tard lors du Deadline Day.

Babadi, qui est encore sous contrat avec le PSV jusqu’à la mi-2028, a disputé jusqu’à présent 35 matches officiels avec l’équipe première du club. Il y a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Actuellement, il entre toutefois très peu dans les plans de Peter Bosz. Plus encore : son dernier match avec l’équipe première du PSV remonte à mai de l’année dernière.

Cela s’explique aussi par le fait que Babadi a été prêté au Royal Antwerp FC la saison dernière. Il y a disputé 21 rencontres officielles.