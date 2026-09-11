Un long article de la Süddeutsche Zeitung révèle qu’au sein de la DFB, on aurait été quelque peu « pris de court » par les activités du quinquagénaire.

Selon ce rapport, le conseil de surveillance de la fédération n’aurait reçu « aucune indication détaillée » sur les champs d’activité exacts de Kosicke, d’où la crainte qu’il puisse éventuellement y avoir des conflits d’intérêts.

Klopp a emmené Kosicke avec lui à la DFB comme conseiller après sa nomination en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe nationale allemande. Il le connaît depuis le début des années 2000, lorsque ce dernier travaillait comme manager chez l’équipementier sportif Nike.

Le rôle exact de Kosicke n’est toutefois pas clairement défini. Alors que le président de la fédération, Bernd Neuendorf, a parlé d’un « collaborateur externe », le quinquagénaire a été qualifié par la DFB d’« conseiller externe » dans un communiqué. Klopp, de son côté, a expliqué lors de sa conférence de presse de présentation que Kosicke était son « co-entraîneur pour la stratégie, le développement et l’innovation ».

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Le conseiller de Jürgen Klopp va-t-il devenir un « cas problématique » pour la DFB ?

Les missions réellement occupées par le bras droit de Klopp resteraient encore aujourd’hui une énigme, y compris pour beaucoup de personnes au sein de la DFB, écrit la SZ. À cela s’ajouteraient les nombreuses activités annexes, qui pourraient faire du quinquagénaire un véritable « cas problématique » pour la DFB. Il est question d’« irritations croissantes ».

Ainsi, les liens professionnels de Kosicke dans le monde du football sont étendus. Selon l’enquête de la SZ, il reste actionnaire de Onside Sports GmbH, une société spécialisée dans l’organisation de matches amicaux et de stages d’entraînement. En outre, ses liens avec l’entreprise Projekt b, qu’il a fondée et qui s’occupe du management des directeurs sportifs et des entraîneurs, n’auraient pas non plus été communiqués à la DFB.

Kosicke a également eu une participation dans l’agence de marketing projectFIVE, même s’il a lui-même déclaré récemment n’y posséder « plus aucune part depuis un an et demi ». Il continuerait de diriger Projekt b, mais se concentrerait « exclusivement sur le conseil de la DFB ».

Globalement, on redouterait apparemment que Kosicke, grâce à son réseau, n’exerce trop d’influence sur les niveaux décisionnels de la DFB et ne provoque des conflits d’intérêts. Selon le président Neuendorf, le quinquagénaire aurait « des portes ouvertes jusqu’à mon bureau de président ».

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Uli Hoeneß formule de vives critiques à l’encontre de la décision de la DFB

Uli Hoeneß avait déjà récemment critiqué la décision de la fédération allemande d’embarquer Kosicke dans l’aventure de la DFB en tant que conseiller de Klopp. Le patron du club du Bayern Munich a qualifié l’opération de « friendly takeover » de « Klopp et Cie ».

« Ce qui ne me plaît pas dans cette histoire, c’est que son conseiller Marc Kosicke a été intégré dans le package. Je ne sais pas exactement ce qu’il est censé faire là-bas. Je considère cela comme un problème », a déclaré Hoeneß.

Klopp a ensuite défendu son proche collaborateur : « En ce qui me concerne, la plupart des gens m’accordent peut-être un peu un a priori favorable. Et Marc est regardé avec un peu de méfiance, parce que ce rôle n’existait pas. » Avant leur arrivée, on entendait encore : « “On ne peut pas seulement changer l’entraîneur.” Alors on ne change pas seulement l’entraîneur et ensuite ils disent : “Ça, il n’aurait pas forcément fallu le faire non plus.” »

De manière générale, il dit comprendre tout cela « totalement. Tout va bien. Les gens jugent des choses avant même que nous ayons fait quoi que ce soit. »