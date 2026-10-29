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L’ancien milieu de Manchester United Ander Herrera a exprimé son immense frustration au sujet du titre de Premier League dont il estime avoir été privé en raison des infractions financières de Manchester City. L’Espagnol a réclamé avec insistance des sanctions sévères qui feraient jurisprudence, après que Manchester City a récemment été reconnu coupable d’avoir enfreint le règlement de la ligue.

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Herrera frustré d’avoir manqué un titre de champion

Herrera a exprimé son amertume au sujet des récentes infractions aux règles financières commises par Manchester City. L’Espagnol estime avoir été privé d’un titre de Premier League durant ses cinq années à Old Trafford.

Manchester City a récemment été reconnu coupable de la quasi-totalité des plus de 100 accusations liées à de graves infractions aux règles financières entre 2009 et 2018. Durant cette période, Herrera a remporté quatre trophées avec Manchester United, mais le titre de champion lui a échappé.

Mourinho comparé aux Simpson

Le joueur de 37 ans est revenu sur la saison 2017-2018, lors de laquelle Manchester United a terminé deuxième sous les ordres de Jose Mourinho, à 19 points de son rival local. Herrera a salué son ancien entraîneur pour avoir prédit cette controverse des années à l’avance. Invité du podcast de Mario Suarez, Herrera n’a pas caché sa frustration face à la situation.

« J’aurais un titre de Premier League, a-t-il déclaré. Ça change vraiment la donne quand on a remporté la Premier League. C’était l’année où Mourinho avait dit : “J’accorde beaucoup de valeur à cette deuxième place, parce que personne ne sait ce qui se passe en coulisses.”

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« Mou est comme Les Simpson : tout ce qu’il dit finit par se produire. Et il disait déjà qu’il se passait quelque chose d’étrange. Il faut respecter les règles, et ce qui se passait n’était pas correct. Nous nous en rendions tous compte. J’ai eu des amis qui sont venus à Manchester et qui n’ont pas pu obtenir de billets pour aller à Old Trafford, alors que ceux pour l’Etihad étaient distribués gratuitement. Ils n’ont pas la même base de supporters, mais ils dépensent comme si c’était le cas. »

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Un appel à une sanction exemplaire

Malgré sa colère envers les dirigeants du club, Herrera a exprimé sa sympathie envers Pep Guardiola et son effectif. Il a affirmé que les joueurs actuels et leur entraîneur méritaient d’être pleinement reconnus pour leurs réussites sur le terrain.

« Je n’ai rien à reprocher aux joueurs, rien à reprocher à l’entraîneur [Pep Guardiola], a-t-il précisé. Ils méritent d’être pleinement reconnus pour ce qu’ils ont accompli. Si j’étais joueur de Manchester City, je serais en colère, je serais furieux contre les dirigeants, parce qu’ils ont terni tout ce que l’équipe a accompli au fil des années et jeté le doute dessus. »

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Herrera a ajouté : « Pour moi, il faut quelque chose d’important, qui fasse jurisprudence. Il faut que cela fasse jurisprudence pour que la prochaine personne qui se dira : “Je vais gonfler illégalement les recettes” pense : “Non, je ne le ferai pas, parce que mon club sera relégué.” Les dégâts qu’ils [Manchester City] ont causés sont évidemment irréparables. »

Dans l’attente de la décision définitive sur les sanctions

Le monde du football continue d’attendre les sanctions officielles qui seront infligées à Manchester City. Alors que les appels à lui retirer ses titres se multiplient, la sanction exacte reste à déterminer.

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De son côté, Herrera poursuit sa carrière de joueur au Real Zaragoza, son club de jeunesse. Après un passage au sein du club argentin de Boca Juniors, le milieu de terrain expérimenté aide désormais Saragosse, qui évolue en troisième division espagnole.