La presse sénégalaise s’en est prise à Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), après ses déclarations au sujet de la crise de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, tenues en marge de sa visite officielle à Dakar.

Lors de sa présence à Dakar, hier mercredi, dans un climat sensible après la crise de la finale de la CAN, Motsepe a été confronté, au cours d’une conférence de presse organisée sur place, à des questions sur l’identité du champion selon lui.

La réponse apportée par Motsepe se voulait diplomatique, mais n’a pas plu aux Sénégalais, le responsable sud-africain ayant insisté sur la nécessité de respecter les règles.

Motsepe a déclaré : « J’ai remis la médaille d’or à Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, j’ai présenté le trophée à Koulibaly et j’ai accordé 10 millions de dollars à Sadio Mané… Mais je dois respecter les lois et les règlements en vigueur. »

Cette déclaration intervient après la décision de la commission d’appel de la CAF de retirer la victoire au Sénégal au profit du Maroc, à la suite des événements survenus lors de la finale.

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Motsepe est resté vague sur la suite, déclarant : « Je ne peux rien dire de plus. Vous pouvez me poser la question 100 fois, la réponse sera la même. C’est mon devoir en tant que président de la Confédération africaine. »

Il a ajouté : « Nous devons respecter les procédures en cours devant le Tribunal arbitral du sport. Et nous appliquerons la décision qui sera prise. »

De son côté, la presse sénégalaise a critiqué la position de Motsepe. Le site Wiwsport s’est interrogé : « Comment un responsable qui a distribué les prix aux Lions peut-il refuser de les reconnaître comme champions d’Afrique ? »

Le site a également qualifié la réponse de Motsepe à la question d’« irréaliste ».