Comment regarder Irlande U17 - Tanzanie U17 avec un VPN

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. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 27 nov. 2026 - 09:00

L’Irlande U17 affronte la Tanzanie U17 dans le groupe I de la Coupe du monde U17. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

L’Irlande aborde cette rencontre avec confiance après sa victoire 2-0 contre le Costa Rica U17 le 24 novembre. Ce résultat lui a permis de grimper à la deuxième place du groupe.

Cette victoire constituait une réaction bienvenue après sa défaite inaugurale. Le Brésil U17 l’avait battue 2-1 le 21 novembre lors de son premier match du tournoi.

La Tanzanie U17 cherche toujours sa première victoire. Elle a fait match nul 2-2 contre le Costa Rica U17 le 21 novembre, puis s’est inclinée 1-0 face au Brésil U17 le 24 novembre.

Elle occupe donc la troisième place du classement et devra obtenir un résultat ici pour rester dans la course à la qualification. L’Irlande espère poursuivre sur sa lancée.

Voici ce que l’on sait pour l’instant sur la manière de suivre le match.

Actualité des équipes et effectifs