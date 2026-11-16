Comment regarder Irlande - Kosovo avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

L’Irlande reçoit le Kosovo à l’Aviva Stadium de Dublin pour un match du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA qui pourrait peser sur le classement final.

L’équipe d’Heimir Hallgrimsson aborde ce match à la troisième place du groupe et n’a plus beaucoup de temps pour jouer la montée. Battue 1-0 par l’Autriche lors de la cinquième journée, l’Irlande doit s’imposer pour rester dans la course.

Deuxième du groupe, le Kosovo arrive à Dublin dans une situation plutôt favorable. L’équipe de Franco Foda a fait match nul 0-0 contre Israël lors de sa dernière sortie. Un résultat qui la maintient en bonne position, sans toutefois lui assurer encore la montée.

Ce sera la première rencontre officielle entre les deux équipes, ce qui ajoute une part d’inconnu à leur préparation. L’Irlande aura l’avantage du terrain et le soutien du public à l’Aviva, mais le Kosovo a déjà montré dans ce groupe qu’il pouvait prendre des points contre n’importe qui.

Le Kosovo a battu l’Irlande 1-0 à Pristina plus tôt dans la campagne, de quoi donner confiance à l’effectif de Foda avant ce match retour. Hallgrimsson sait que son équipe ne peut pas se permettre une nouvelle entame poussive.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Irlande - Kosovo, notamment l’heure du coup d’envoi, l’actualité des équipes et les dernières options de diffusion.

Actualité des équipes et effectifs