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European Championship U17 Qualification
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Irlande du Nord U17 - Allemagne U17 en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Irlande du Nord U17 vs Allemagne U17
Irlande du Nord U17
Allemagne U17
European Championship U17 Qualification

L’Irlande du Nord U17 affronte l’Allemagne U17 en qualifications pour l’Euro U17. Sur quelle chaîne et en streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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Irlande du Nord U17 - Allemagne U17 : heure du coup d’envoi

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European Championship U17 Qualification - Journée 3

L’Allemagne affronte l’Irlande du Nord dans le cadre des qualifications pour l’Euro U17. La sélection allemande arrive en tête du groupe 2 et veut franchir une nouvelle étape vers la phase finale.

L’Irlande du Nord est sous pression après un parcours en dents de scie dans ce tournoi. Elle reste sur une nette victoire 4-0 contre l’Azerbaïdjan, mais avait auparavant subi une défaite 4-2 face à la Lituanie, un résultat qui a mis sa défense en difficulté.

L’Allemagne s’est jusqu’ici montrée très solide lors de cette phase de qualification. Ses succès 4-0 contre la Lituanie et 7-0 contre l’Azerbaïdjan soulignent la supériorité des jeunes internationaux allemands dans le groupe.

Pour l’Irlande du Nord, cette rencontre face au leader du groupe constitue un véritable test. Les locaux tenteront de s’appuyer sur leur force à domicile pour compliquer la tâche du favori.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, le streaming et l’heure du coup d’envoi pour suivre le match en direct.

Le point de la semaine : où en sont l’Irlande du Nord U17 et l’Allemagne U17 ?

L’Irlande du Nord U17 aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire et de quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 4-0 contre l’Azerbaïdjan, précédé toutefois d’une défaite 4-2 face à la Lituanie. Sur ces cinq matches, l’Irlande du Nord a marqué 13 buts, mais en a aussi encaissé 9 : sa défense a affiché de nettes irrégularités.

L’Allemagne U17 compte, de son côté, trois victoires, un nul et une défaite. Les jeunes internationaux allemands ont récemment battu la Lituanie 4-0, après avoir largement dominé l’Azerbaïdjan 7-0. Au total, l’Allemagne a inscrit 14 buts et en a encaissé 4 lors de ces cinq rencontres : un bilan offensif impressionnant, associé à une défense solide.

NIR

NIR - Forme

ESP
D2-0
TUR
D4-0
SCO
D1-2
LTU
D4-2
AZE
V4-0
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
GER

GER - Forme

NMD
V2-1
SVN
N1-1
FRA
D2-0
AZE
V7-0
LTU
V4-0
But marqué (encaissé)
14/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Irlande du Nord U17 - Allemagne U17 : compositions

Irlande du Nord U17 - Allemagne U17 : forme récente

NIR

NIR - Forme

ESP
D2-0
TUR
D4-0
SCO
D1-2
LTU
D4-2
AZE
V4-0
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
GER

GER - Forme

NMD
V2-1
SVN
N1-1
FRA
D2-0
AZE
V7-0
LTU
V4-0
But marqué (encaissé)
14/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Irlande du Nord U17 - Allemagne U17 : bilan des confrontations directes

Irlande du Nord U17 - Allemagne U17 : les classements

EURO U17 - Qualification - Grp. 2

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Allemagne U17Allemagne U17GER
2200110+116
V
V
2
Lituanie U17Lituanie U17LTU
210146-23
D
V
3
Irlande du Nord U17Irlande du Nord U17NIR
210164+23
V
D
4
Azerbaïdjan U17Azerbaïdjan U17AZE
2002011-110
D
D
Prochain tour

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