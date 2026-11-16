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Irlande du Nord U17 - Allemagne U17 : heure du coup d’envoi

European Championship U17 Qualification - Journée 3 17 nov. 2026 - 05:00

L’Allemagne affronte l’Irlande du Nord dans le cadre des qualifications pour l’Euro U17. La sélection allemande arrive en tête du groupe 2 et veut franchir une nouvelle étape vers la phase finale.

L’Irlande du Nord est sous pression après un parcours en dents de scie dans ce tournoi. Elle reste sur une nette victoire 4-0 contre l’Azerbaïdjan, mais avait auparavant subi une défaite 4-2 face à la Lituanie, un résultat qui a mis sa défense en difficulté.

L’Allemagne s’est jusqu’ici montrée très solide lors de cette phase de qualification. Ses succès 4-0 contre la Lituanie et 7-0 contre l’Azerbaïdjan soulignent la supériorité des jeunes internationaux allemands dans le groupe.

Pour l’Irlande du Nord, cette rencontre face au leader du groupe constitue un véritable test. Les locaux tenteront de s’appuyer sur leur force à domicile pour compliquer la tâche du favori.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, le streaming et l’heure du coup d’envoi pour suivre le match en direct.

Le point de la semaine : où en sont l’Irlande du Nord U17 et l’Allemagne U17 ?

L’Irlande du Nord U17 aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire et de quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 4-0 contre l’Azerbaïdjan, précédé toutefois d’une défaite 4-2 face à la Lituanie. Sur ces cinq matches, l’Irlande du Nord a marqué 13 buts, mais en a aussi encaissé 9 : sa défense a affiché de nettes irrégularités.

L’Allemagne U17 compte, de son côté, trois victoires, un nul et une défaite. Les jeunes internationaux allemands ont récemment battu la Lituanie 4-0, après avoir largement dominé l’Azerbaïdjan 7-0. Au total, l’Allemagne a inscrit 14 buts et en a encaissé 4 lors de ces cinq rencontres : un bilan offensif impressionnant, associé à une défense solide.

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