Liverpool a vécu une soirée aux sentiments contradictoires, entre euphorie et inquiétude, en Autriche, après avoir écrasé son hôte du LASK sur le score de 6-3 en Ligue des champions, lors d'un match marqué par l'explosion de ses jeunes talents et le brio de ses nouvelles recrues.

La vedette de la soirée a été sans aucun doute le Français Bradley Barcola, qui a répondu à tous les sceptiques avec un triplé, tandis que son partenaire allemand Florian Wirtz a été l'architecte du spectacle en délivrant la passe décisive sur le premier but et en livrant une prestation exceptionnelle lors des 45 premières minutes, au cours d'une domination totale ponctuée par 26 tirs des Reds.

L'entraîneur Andoni Iraola a exprimé sa grande satisfaction concernant le duo, déclarant après la rencontre : « Je suis très heureux pour Bradley. Vous m'avez interrogé hier sur le fait que lui et Florian ne jouaient pas. Ils ont livré une excellente prestation et ont fait la différence. »

Et d'ajouter : « Barcola n'a pas seulement été un buteur, il a représenté une menace permanente avec ses appels dans le dos des défenseurs. À l'entraînement, on sent quand un joueur est au sommet de sa concentration, et heureusement pour nous, il a montré ce soir son niveau habituel. Quant à Wirtz, il a été impressionnant dans la conservation du ballon, il a délivré des passes décisives et nous a aidés à contrôler le jeu grâce à ses déplacements libres. »

Les records ne se sont pas arrêtés là : le Gallois Rhys Williams... le Gallois Lewis Koumas est entré dans l'histoire en devenant le deuxième joueur de 21 ans ou moins à marquer et à délivrer une passe décisive dans un même match de Ligue des champions sous le maillot de Liverpool, après Steven Gerrard. Il a déclaré : « Une belle victoire à l'extérieur, je suis ravi d'avoir inscrit mon premier but en Ligue des champions. »

De l'autre côté, le défenseur français Jérémie Jacquet a suscité l'inquiétude après avoir fait signe en direction du banc et demandé son remplacement à une demi-heure de la fin, laissant sa place à Virgil van Dijk, avec la crainte d'une récidive de sa dernière blessure contractée lors de la trêve internationale.

Mais Iraola s'est empressé de rassurer les supporters, affirmant que le remplacement de Jacquet et de son coéquipier Ronald Araújo n'était qu'une mesure de précaution tenant compte de la densité du calendrier, et non en raison d'une nouvelle blessure.



