Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a brisé le silence entourant l'avenir de l'équipe après le départ de sa star égyptienne Mohamed Salah, évoquant sans détour les difficultés du club à trouver un remplaçant capable de combler l'immense vide laissé par le Pharaon dans le fief d'Anfield.

Mohamed Salah avait décidé de quitter les rangs de Liverpool en juin dernier, un an avant la fin de son contrat, dans un geste choquant qui s'est soldé par son arrivée au club turc de Trabzonspor, laissant derrière lui un grand vide dans le secteur offensif des Reds.

Depuis son départ, Liverpool a été associé à plusieurs noms pour lui succéder, à commencer par la star française Bradley Barcola, l'ailier du Paris Saint-Germain, les rapports de presse indiquant que le club anglais est proche de finaliser l'opération pour 120 millions de livres sterling.

Lors d'un entretien exclusif avec la légende du club Steven Gerrard pour la chaîne anglaise TNT Sports, Iraola a été interrogé sur les derniers développements de ce dossier épineux, et sa réponse était empreinte d'attente : « J'espère que nous sommes proches, d'autant qu'il ne nous reste que quatre ou cinq jours dans le mercato estival. »

L'entraîneur des Reds a ajouté : « Nous avons fait preuve de patience jusqu'à présent, et je pense que nous en aurons encore besoin, mais beaucoup de choses sont déjà en cours. Nous espérons annoncer les choses rapidement, car ce poste faisait partie de nos priorités, surtout après le départ de Mohamed Salah. »

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Il a conclu ses propos en soulignant l'ampleur du défi auquel le club est confronté : « Tout le monde sait que nous avons un grand vide à combler. C'était l'axe principal de notre attention sur le marché des transferts actuel. »

Les supporters de Liverpool restent sur des charbons ardents, dans l'attente de l'annonce officielle du successeur de Salah, avant la fermeture du marché des transferts estival.