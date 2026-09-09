Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a salué le caractère de ses joueurs après la victoire face à son hôte l'Atlético Madrid sur le score de 2-1, mercredi soir, lors de la journée inaugurale de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe, soulignant que l'équipe a réussi à gérer un début de match difficile et à réaliser un nouveau retournement de situation.

Liverpool s'est retrouvé mené après 16 minutes de jeu dans ce match disputé au stade d'Anfield, mais il est revenu et a réussi la remontada pour arracher 3 points précieux au début de son parcours européen.

Iraola a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne TNT Sports et rapportés par la BBC : « Il est difficile d'en demander davantage. Je pense que nous avons montré un grand caractère, notamment de la part des joueurs après ce début difficile. »

Il a ajouté : « J'ai beaucoup aimé l'ambiance, elle était incroyable, et je me sens chanceux de vivre une telle expérience. »

Iraola endosse la responsabilité du début de match

L'entraîneur de Liverpool a reconnu qu'il ne s'attendait pas au changement tactique auquel a eu recours l'Atlético Madrid en début de match, déclarant : « J'assume une partie de la responsabilité du début, car ils m'ont un peu surpris sur le plan tactique. Ils ont joué avec cinq défenseurs, dans un système en 5-3-2. »

Il a précisé : « Nous attendions quelque chose de différent, et nous avons patienté jusqu'à ce que nous puissions corriger les choses. Après la pause, nous avons livré un bien meilleur match, nous avons mieux pressé, et je pense que nous sommes devenus la meilleure équipe. »

Éloges à Mac Allister et Szoboszlai

À propos des buts d'Alexis Mac Allister et de Dominik Szoboszlai, Iraola a déclaré : « Ce fut un but magnifique d'Alexis, tout comme celui de Dominik. Ils ont fourni un gros effort et beaucoup couru. »

Il a évoqué la situation de Mac Allister après son carton jaune, ajoutant : « Alexis a été très intelligent. Je pense que le premier carton jaune était très sévère, et ils essayaient de le pousser à en prendre un second. C'est un joueur intelligent qui a su gérer la situation. »

Aucune blessure, juste de la fatigue

Au sujet de l'état de ses joueurs et de l'éventualité de blessures après le match, Iraola a précisé : « Non, il s'agit seulement de quelques crampes, notamment pour Bradley (Barcola). »

Il a ajouté : « Nous précipitons un peu son retour. Nous voulions qu'il soit présent, mais au bout du compte nous avons décidé de lui dire : donne-nous tout ce que tu as, et c'est le maximum que tu peux offrir. Nous verrons comment se déroulera leur récupération avant le prochain match. »

Iraola : ce sont là les matchs de la Ligue des champions

L'entraîneur a salué l'ambiance du stade de Liverpool, et a également évoqué la difficulté d'affronter l'Atlético, déclarant : « J'ai pris du plaisir. L'Atlético est une très bonne équipe, avec des joueurs remarquables sur le plan technique, notamment au milieu de terrain. Il n'est pas facile de presser ces joueurs, car ils ont de la qualité. »

Il a poursuivi : « Ils jouent ensemble depuis longtemps. Et nous avons réussi à réaliser un nouveau retournement de situation après les matchs contre Nottingham Forest et Newcastle. Il nous reste encore quelque chose à améliorer dans les débuts de match, mais je suis heureux que nous ayons montré le caractère requis. »

Iraola a conclu ses propos en déclarant : « C'est cela, la Ligue des champions d'Europe, il n'y a pas de matchs faciles. »