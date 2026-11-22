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Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, s'est réjoui de la victoire face à Manchester United (4-0) à Anfield, dimanche soir. Il a assuré avoir apprécié de célébrer avec les supporters pendant le match, alors que son équipe a livré une prestation solide et dominé la rencontre, malgré de nombreuses occasions manquées qui auraient pu alourdir le score.

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Au micro de Sky Sports, Iraola a confié avoir savouré le moment où il a célébré avec les supporters, se disant désireux de renouveler l'expérience lors des prochains matchs, tant elle revêt une valeur particulière pour lui et pour ses joueurs.

Il a ajouté, dans des propos relayés par la BBC : « J'ai apprécié, et franchement, j'aimerais le faire davantage. Je voulais célébrer à ce moment-là, et je pense que c'est toujours agréable de le savourer avec les supporters. »

L'entraîneur de Liverpool est revenu sur les performances de son équipe à domicile cette saison, expliquant que les résultats n'avaient pas été à la hauteur devant son public, malgré de bonnes prestations à l'extérieur, ce qui rendait la victoire contre Manchester United d'autant plus importante.

Iraola a poursuivi : « Je pense que le problème ne vient pas de nous en tant qu'équipe, et même les supporters méritent de le savoir. Nous avons été très bons à l'extérieur cette saison, mais pas assez bons à domicile, et c'est toujours le cas. »

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Il a enchaîné : « Nous avions besoin d'un grand match, et un match contre Manchester United est toujours un grand match, pour conclure de cette manière. »

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Le technicien espagnol a souligné que l'exclusion précoce de Leny Yoro, défenseur de Manchester United (8e minute), avait changé la physionomie de la rencontre, l'adversaire ayant été contraint de disputer l'essentiel du match à dix. Il a toutefois insisté sur le fait que son équipe avait bien géré la situation et réussi à imposer sa domination.

Il a ajouté : « C'est vrai que le contexte du match a changé parce qu'ils ont joué à dix la majeure partie de la rencontre, mais nous avons quand même fait notre travail, nous avons contrôlé le match, et je pense que c'est toujours bien de pouvoir gagner de cette façon dans ce genre de matchs. »

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Pour Iraola, le carton rouge était mérité, au vu de la nature et de l'emplacement de la faute. Il a expliqué que le défenseur de Manchester United avait empêché une occasion de but manifeste, alors que l'attaquant filait seul vers le but.

« Je pense qu'il était le dernier défenseur, non ? C'est une faute évidente, qui mérite un carton rouge, non ? », a déclaré l'entraîneur de Liverpool.

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Malgré sa satisfaction quant au résultat et à la prestation, Iraola a réclamé davantage de réalisme à ses joueurs devant le but , soulignant que Liverpool avait gâché un grand nombre d'occasions franches pendant la rencontre et aurait pu marquer plus de quatre buts si ses joueurs avaient su exploiter les opportunités qui se sont présentées.

Il a précisé : « Il faut rester prudents, car aujourd'hui, nous nous sommes créé de nombreuses occasions franches et nous avons manqué des face-à-face avec le gardien à trois ou cinq reprises. Je pense que nous aurions pu marquer plus de quatre buts. »

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Iraola a conclu en affirmant que ce manque de réalisme n'avait pas pesé sur l'issue du match, mais qu'il restait un aspect à améliorer dans les semaines à venir : « C'est un domaine dans lequel nous devons être plus décisifs, mais ce n'était pas nécessaire pour nous aujourd'hui, et je pense que nous avons bien terminé le match. »