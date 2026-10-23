Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a évoqué le prochain match de son équipe face à Brighton à Anfield dimanche prochain, dans le cadre des rencontres de la huitième journée de Premier League.

Liverpool aborde ce match à la cinquième place du classement avec 12 points, à 9 points de Manchester City, leader avec un parcours parfait, tandis que Brighton occupe la troisième place avec 16 points.

Iraola a parlé de la possibilité de titulariser le joueur Rio Ngumoha face à Brighton après son brio avec deux passes décisives lors de la victoire spectaculaire contre Villarreal sur le score de (4-3) en Ligue des champions, préférant ne pas dévoiler sa décision finale, qu'il a justifiée par la rotation permanente qu'il applique.

Iraola a déclaré à ce sujet, selon ce qu'a rapporté le site « Sky Sports » : « Ce n'est pas seulement une question qui concerne Rio, mais tout le monde, car cela dépend de notre ressenti sur leur état physique. Nous effectuons beaucoup de changements dans la composition parce que nous jouons tous les trois ou quatre jours, c'est pourquoi les joueurs ressentent parfois de la fatigue, ou le risque est plus grand, donc nous décidons de faire reposer certains ou de faire appel à du sang neuf. »

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L'entraîneur espagnol a ajouté : « Cette approche se poursuivra lors de notre match face à Brighton, contre Chelsea, et ainsi de suite, car les matchs ne s'arrêtent pas et nous devons continuer. Je suis content que nous modifiions un peu la composition et que nous accordions aux joueurs un peu de repos, et ils répondent présent de belle manière. »

Il a poursuivi au sujet de Ngumoha : « Il a terminé le dernier match contre Villarreal fatigué, et c'est tout à fait normal. Je veux que tous les joueurs terminent chaque match en ressentant de la fatigue parce que cela signifie qu'ils ont tout donné, mais aux postes offensifs également, j'ai l'habitude de les remplacer tous et ils ne vont pas au bout du match. »

Concernant son évaluation de l'équipe de Brighton, Iraola a loué son adversaire en confirmant la difficulté de la confrontation : « Ils réalisent une performance impressionnante et méritent tous les éloges qu'ils reçoivent. C'est une équipe qui bénéficie d'un encadrement très particulier, c'est leur troisième saison avec Fabian Hürzeler, et ils sont très bons dans toutes les phases de jeu. »

Il a précisé : « Sans le ballon, je les considère parmi les meilleures équipes, et avec le ballon dans les pieds, ils possèdent une grande qualité, et nous devrons être au meilleur de notre forme pour les battre car ils ont confiance en eux. Mais en revanche, je vois aussi mon équipe en bonne posture, les deux équipes vont tenter de contrôler le match, et de notre côté nous allons essayer de presser et de gagner les duels, et ce sera un grand défi. »

L'entraîneur de Liverpool a abordé la question du fait que son équipe n'a remporté aucune victoire à Anfield en Premier League cette saison, en indiquant qu'il cherche à engranger des points quel que soit le stade : « Je veux gagner les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, nous avons besoin de points de partout où nous pouvons en récolter. »

Il a ajouté : « Il est vrai que nous n'avons pas remporté de victoire à domicile en championnat, mais les trois autres matchs que nous avons disputés chez nous étaient des matchs de très haut niveau contre Villarreal, l'Atlético Madrid et Tottenham, nous les avons gagnés et nous avons livré une bonne performance à domicile aussi. Maintenant nous jouons chez nous face à Brighton, et nous jouerons également à domicile lors des deux matchs suivants, donc j'aimerais vraiment les gagner, mais si nous devions jouer à l'extérieur, je dirais la même chose. »

L'entraîneur a également réservé à son joueur Alexis Mac Allister un éloge particulier pour le niveau qu'il affiche, le décrivant comme : « L'un des autres leaders que nous possédons. Il dispose d'une grande expérience, car bien qu'il soit encore relativement jeune, il a participé à des matchs au plus haut niveau, et a remporté de grands titres aussi bien au niveau des clubs qu'avec la sélection nationale, et il a vraiment été bon. »

Il a poursuivi : « Je crois qu'il était le dernier arrivé avec Victor Munoz, il est peut-être arrivé un peu avant lui, mais après deux ou trois semaines il était dans une forme technique remarquable et il affiche un rendement constant en permanence. Parfois nous jouons bien puis nous régressons lors du match suivant, mais Alex est désormais arrivé à un stade où il affiche de bons niveaux en continu, et j'espère qu'il parviendra à maintenir ce niveau car cela nous facilitera les choses. »

Pour conclure ses propos, Iraola a fourni une mise à jour sur l'état de santé de l'équipe et sur les blessures avant le match de dimanche : « Bradley Barcola s'est entraîné aujourd'hui normalement, il va bien et ne souffre d'aucun problème, il s'agissait simplement de gérer la surcharge physique et parfois ils doivent rester à l'intérieur. »

Il a ajouté au sujet des autres blessés : « Victor Munoz a subi une contusion en première mi-temps lors du match contre Brentford, il a réussi à terminer le match correctement mais il souffre de quelques douleurs, et sa participation contre Villarreal était bien trop précoce, et je ne sais pas s'il sera prêt pour le match de Brighton. »

Il a conclu en révélant l'absence de son joueur Dominik Szoboszlai : « Dominik sera absent pour le week-end. Je ne pense pas que la date de son retour soit lointaine, mais il ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, et étant donné que nous l'avions titularisé face à Villarreal et que nous avons été contraints de le remplacer, il est probable que nous lui accordions un jour ou deux supplémentaires pour récupérer par rapport à la semaine dernière. Les choses sont en bonne voie, Dominik s'entraîne déjà seul à l'extérieur et il rejoindra bientôt les entraînements collectifs, mais il n'est pas prêt pour ce match. »