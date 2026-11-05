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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduit par

Iraola critique les joueurs de Liverpool : nous avons encaissé 3 buts naïfs et chaotiques face à Fenerbahçe

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Ligue des Champions
A. Iraola
Turquie
Angleterre
Espagne

La frustration gagne le technicien espagnol

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L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a critiqué son équipe après la défaite à l'extérieur sur le score de 3-2 face à Fenerbahçe, mercredi soir, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Iraola a déclaré dans ses propos d'après-match : « Les trois buts auraient tous pu être évités, mais c'était peut-être à cause de l'ambiance bruyante. C'étaient des buts naïfs. Des buts brouillons. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal britannique «Daily Mail » : « La communication sur le terrain était quasiment impossible, et il m'était difficile de donner des consignes. »

Iraola a également souligné sa frustration de voir son équipe encaisser trois buts sur coups de pied arrêtés, déclarant : « C'est quelque chose que nous faisions très bien en championnat, nous le faisions très bien jusqu'à aujourd'hui. »

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Il a poursuivi : « Nous savions que c'était l'un des points forts de Fenerbahçe. Nous avons encaissé un but sur coup franc, un sur corner, et même un sur une longue touche à la fin. »

Il s'agissait de la deuxième défaite consécutive de Liverpool après la défaite 1-0 à domicile face à Arsenal, et c'est aussi le troisième match consécutif en Ligue des champions où l'équipe encaisse trois buts.

À noter que la défaite face à Fenerbahçe est la première de Liverpool en Ligue des champions cette saison, ce qui bloque son total à 9 points, à la huitième place.

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