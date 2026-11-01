Iraola critique l'arbitrage face à Arsenal : il faut plonger pour obtenir un penalty !

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, estime que son équipe a fait preuve d'un grand courage face à Arsenal et qu'elle visait un meilleur résultat, après sa défaite à domicile et devant son public (1-0), dimanche soir, lors de la neuvième journée de Premier League.

Arsenal a brisé la malédiction de Liverpool à Anfield en Premier League, la dernière victoire des Gunners sur cette pelouse remontant à 2012.

Iraola a déclaré après le match : « Nous visions un meilleur résultat aujourd'hui. Nous assumons notre responsabilité, surtout depuis le début de la rencontre. Après avoir encaissé le but, nous n'avions peut-être plus rien à défendre, alors nous avons joué avec plus de liberté, avec plus de courage, et je pense que nous avons renversé le cours du match en première période, et nous avons très bien terminé la rencontre. Nous avons essayé en seconde période, mais nous n'avons pas réussi à marquer. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « Nous avons touché la barre transversale, et nous avons eu de belles occasions que nous n'avons pas su exploiter. Nous méritions un but, c'est certain. »

Il a poursuivi : « J'ai apprécié la réaction de mes joueurs après avoir été menés d'un but à zéro. Nous avons terminé la première période de façon excellente, et nous avons continué à mettre la pression. J'ai pris du plaisir sur de nombreux moments du match. »

Il a enchaîné : « Nous devons continuer. La saison n'en est qu'à ses débuts. Arsenal est au sommet de sa forme, mais aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début du mois de novembre. Il nous reste beaucoup de matchs à jouer. »

Au sujet du non-sifflement du moindre penalty en faveur de Liverpool, notamment lorsque le maillot d'Alexander Isak a été tiré dans la surface de réparation, il a expliqué : « L'action a été clairement captée. Il y a eu un tirage de maillot évident. Alex était juste devant lui et il allait placer une tête devant le but, mais il n'a pas pu à cause du tirage de son maillot. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas accordé de penalty, peut-être parce qu'il n'est pas tombé au sol. »

Il a ajouté : « Je pense que le penalty de Jakpo n'était pas valable, en revanche celui d'Isak était dû à sa tentative de placer le ballon de la tête devant le gardien. On l'a attrapé par le maillot. Je ne comprends pas pourquoi aucun penalty n'a été accordé. »

Il a complété : « Il faut plonger. Si tu ne plonges pas, aucun penalty ne sera accordé. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il demanderait désormais à Isak de se laisser tomber au sol, l'entraîneur espagnol a répondu : « Oui, absolument. »

Au sujet de la direction prise par les choses, Iraola a conclu : « Il est difficile de juger après une défaite, surtout après cinq victoires. Ce match était important pour nous, et nous ressentons une grande déception. »