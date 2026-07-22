Iraola confirme la priorité de remplacer Salah... et demande à la star de Liverpool de rester

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a reconnu que son équipe avait encore besoin de conclure de nouvelles recrues durant la fenêtre de transferts estivale en cours, soulignant l'existence de postes nécessitant un renforcement, en raison du départ de plusieurs éléments clés et des blessures de certains autres.

L'agence « Reuters » a mis en avant que Liverpool a jusqu'à présent recruté Jeremie Frimpong et Milos Kerkez, mais a perdu les services de Mohamed Salah, Andy Robertson et Ibrahima Konaté, tandis que Hugo Ekitike, Conor Bradley et Giovanni Leoni sont absents pour cause de blessure.

À lire également

Deux stars d'Al Ahly et de la sélection égyptienne sur la table de la Fédération saoudienne

Le Barça provoque la colère de ses supporters avec une photo d'un joueur du Real Madrid

L'entraîneur espagnol a déclaré aux journalistes à Chicago, aux États-Unis : « Il est difficile de définir avec précision tous les besoins de l'équipe alors que le marché des transferts est encore ouvert, car il faut toujours rester ouvert aux opportunités susceptibles de contribuer à améliorer l'effectif. »

Il a ajouté : « Il y a des postes clairs que nous savons devoir renforcer. Par exemple, nous avons certainement besoin de recruter un ailier. »

Il a poursuivi : « À d'autres postes, nous devons évaluer les options disponibles sur le marché, le coût des recrutements, ainsi que le niveau des joueurs que nous avons déjà. Il y a certains postes qui paraissent compliqués, car nous avons des joueurs blessés en qui nous avons confiance, mais la situation est encore loin d'être idéale. »

La composante de l'expérience

Le départ de Mohamed Salah, Ibrahima Konaté et Andy Robertson a entraîné un recul de la composante de l'expérience au sein des rangs de Liverpool, alors que l'incertitude entoure encore l'avenir du gardien brésilien, Alisson Becker.

Iraola a insisté sur l'importance du maintien d'Alisson, déclarant : « Je pense qu'il sera un élément extrêmement important pour aider les nouveaux joueurs à s'adapter, qu'ils soient expérimentés ou qu'il s'agisse de jeunes éléments. »

Il a ajouté : « Nous avons besoin d'éléments exemplaires au sein du vestiaire, comme Virgil van Dijk, Alisson et Joe Gomez, des joueurs qui ont passé de longues années au club. Et je suis convaincu que nous obtiendrons ce type de soutien. »

Liverpool entame sa préparation pour la nouvelle saison en affrontant Sunderland à Nashville, samedi prochain, avant de disputer d'autres matches amicaux face à Wrexham, Leeds United, Monaco et Côme.

L'équipe débutera son parcours en Premier League anglaise en rencontrant Newcastle United à l'extérieur, le 23 août prochain.