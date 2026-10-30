L'Espagnol Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, a affirmé qu'il était encore bien trop tôt pour parler de la tête du classement ou pour évaluer les chances dans la course au titre de Premier League, insistant sur la difficulté du choc attendu entre son équipe et Arsenal dimanche prochain à Anfield, dans le cadre des rencontres de la neuvième journée de Premier League.

Liverpool occupe la quatrième place du classement avec 15 points, tandis qu'Arsenal, tenant du titre, se trouve à la deuxième place avec 21 points, à la différence de buts derrière Manchester City, leader.

Iraola s'est exprimé au sujet de la tête du classement et de la confrontation face à Arsenal lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce vendredi, selon les propos rapportés par le site « Sky Sports » : « Il est bien trop tôt pour commencer à regarder le classement ; nous devons nous préparer pour un match extrêmement difficile. Nous connaissons Arsenal et son niveau de qualité, il possède des joueurs exceptionnels qui travaillent très dur. Nous devons être prêts pour ce défi, et j'ai confiance en nos joueurs et en nous-mêmes. L'ambiance de dimanche sera formidable, et j'espère que nous serons au niveau requis. »

En réponse aux déclarations de Jamie Carragher, qui avait considéré Liverpool comme le concurrent le plus proche d'Arsenal pour le titre, Iraola a déclaré : « Je l'ai déjà dit, nous sommes encore en octobre et nous devons prendre chaque match séparément. Je dis toujours que la première vraie référence intervient généralement après que nous nous soyons tous affrontés une fois, à mi-saison, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à regarder le classement. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nous impose de progresser et de continuer à nous développer. »

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Au sujet de la confrontation face à son ami Mikel Arteta, il a ajouté : « La semaine dernière, c'était Xabi Alonso, et maintenant Mikel ; il y a beaucoup de vieux amis sur les bancs adverses ces derniers temps. Je pense que c'est une bonne chose de passer 5 à 10 minutes avec eux après le match, mais je sais qu'il va nous rendre la tâche très difficile, donc nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. C'est bien que les supporters aient des attentes et croient en notre capacité à gagner, mais si vous me le demandez, nous en sommes encore à une phase très précoce de la saison. »

Concernant la manière d'affronter Arsenal et dans quelle mesure il tirerait profit de ses succès passés contre eux du temps où il entraînait Bournemouth, Iraola a précisé : « Il est vrai que nous avons obtenu de bons résultats contre Arsenal avec Bournemouth, mais cela ne signifie pas grand-chose ; c'est une équipe totalement différente, un groupe de joueurs différent et des moments différents. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes outils que par le passé, il faut employer des outils différents et tirer parti de nos joueurs de la meilleure façon possible en leur faisant confiance. »

Iraola a poursuivi en détaillant les clés de la rencontre : « En fin de compte, il s'agit de remporter les duels individuels, de courir plus qu'eux, de dominer dans les ballons aériens, sur les coups de pied arrêtés et dans les petits détails. Arsenal est champion et occupe actuellement la tête du championnat, et n'a perdu qu'un seul match cette saison, donc ils sont dans une excellente situation et ce sera un formidable défi pour nous, à n'en pas douter. »

À propos du changement dans la manière d'aborder le match et du fait de ne plus entrer comme « outsider » comme c'était le cas à Bournemouth, il a enchaîné : « Bien sûr que cela change, mais je savais dès mon premier jour ici que cela se produirait, quel que soit l'adversaire ou la compétition. Nous l'acceptons et c'est une bonne chose ; les gens attendent beaucoup de votre équipe. Et au final, la question est de savoir comment créer plus d'occasions que l'adversaire ; nous savons qu'Arsenal est très solide défensivement, et nous sommes nous aussi, en tant qu'équipe, en bonne position défensivement, donc chaque occasion que nous créons a une très grande valeur, et ce qui se passera dans la surface de réparation sera décisif. »

Iraola a salué le soutien des supporters à Anfield, déclarant : « Il ne s'agit pas seulement de gagner ; à Anfield, tout le monde ressent, lorsque l'équipe donne tout ce qu'elle a, que le public nous soutient de façon immense, même lorsque nous étions menés lors de certains matchs récents. Sur notre terrain, nous possédons un gros avantage face aux adversaires, et l'ambiance que nous pouvons créer ici est magique et exceptionnelle. »

Au sujet de la baisse de niveau de Ryan Gravenberch ces derniers temps, Iraola a expliqué : « Il a livré de bons matchs et d'autres de moindre qualité cette saison, et il a récemment disputé un grand nombre de minutes. Nous avons confiance en lui et savons ce qu'il peut apporter, et comme nous le faisons avec les autres joueurs lorsqu'ils ne jouent pas bien, nous essayons de l'aider à développer les aspects dont il a besoin, et lorsqu'il est en forme, nous cherchons à l'y maintenir. »

Iraola a conclu ses propos en abordant la pression des matchs et la rotation entre les joueurs : « Il est vrai que je n'ai pas eu une grande expérience d'entraîneur en Europe en dehors de la Ligue Europa, mais j'ai disputé beaucoup de matchs en tant que joueur et je suis habitué à ces terrains et à arriver à trois heures du matin. Nos joueurs sont très habitués à ce rythme à deux matchs, et nous recourons à un changement constant d'un match à l'autre, et je pense que cette approche fonctionne bien. Il doit toujours y avoir un niveau supérieur à atteindre et nous devons progresser dans différents domaines, et nous en sommes bien conscients. »