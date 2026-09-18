Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, a assuré que son équipe était prête pour le match tant attendu face à Bournemouth, évoquant les sentiments mitigés qui accompagneront son retour au Vitality Stadium.

Iraola a donné son avis sur la polémique autour du but de Szoboszlai face à Tottenham, déclarant en conférence de presse avant le match de Bournemouth : « Je pense qu'il nous faut un mot différent, car je ne crois pas que ce soit une reprise de volée ni une demi-volée. Je ne pense pas que ce soit une volée parce que le ballon rebondit, et je ne pense pas que ce soit une demi-volée parce que la demi-volée, c'est quand la trajectoire du ballon monte vers vous, et que vous la frappez et marquez. Mais ce ballon a rebondi, puis est monté, puis est redescendu de nouveau, et il l'a frappé. Il nous faut trouver un troisième mot, je pense. »

Iraola a également abordé la convocation de Rio Ngumoha et Alex Scott dans la sélection de l'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel, affirmant : « Je suis très content pour eux deux, ils le méritent totalement. Ils sont aussi allés aider la sélection avant le tournoi et je suis certain qu'ils ont fait du bon travail. Je ne peux dire que du bien de tous les deux, une convocation amplement méritée et ils sont fin prêts. J'espère qu'ils vont en profiter, oui. »

Iraola a répondu à une question sur le fait de savoir si son équipe était en meilleure condition physique que Bournemouth, qui a joué en Ligue Europa jeudi dernier, déclarant : « Oui, je pense que nous avons un avantage. La plupart du temps, c'était l'inverse : c'était nous l'équipe qui avait joué en dernier, et cette fois nous avons joué deux jours avant l'adversaire, même si nous avons nous aussi joué en milieu de semaine. »

Il a ajouté : « Nous devrions avoir un avantage, mais je sais aussi où nous allons et je connais les statistiques qu'ils affichent là-bas, pas seulement sur le terrain mais de manière générale. Je pense qu'en regardant tous les matchs qu'ils ont perdus depuis longtemps, on se rend compte à quel point il est difficile de battre Bournemouth. Mais je suppose aussi que j'ai l'avantage de très bien les connaître, et eux ont l'avantage de très bien me connaître, donc on ne sait jamais qui a le plus grand avantage à cet égard. »

Interrogé sur ce qu'il ressent à l'idée de se retrouver de nouveau sur la ligne de touche au Vitality Stadium, après y avoir entraîné jusqu'au mois de juin, l'entraîneur de Liverpool a commenté : « Je pense que sur le plan personnel, j'ai vraiment hâte de les retrouver et de les prendre dans mes bras, les joueurs que j'aime et le staff avec lequel j'ai travaillé et que j'apprécie énormément. Je les soutenais hier lorsqu'ils disputaient leur tout premier match européen et je leur souhaite toute la réussite possible. Mais il y a une autre facette, la plus importante pour le moment : nous devons aller là-bas, gagner, les battre, être le plus décisifs possible et laisser toutes les discussions pour l'après-match. »

Iraola a évoqué la situation actuelle de la recrue estivale Bradley Barcola et le fait de savoir s'il s'est déjà pleinement intégré, déclarant : « Plus il joue longtemps, meilleur il devient. Il est entré directement sans avoir de minutes durant la préparation, mais en bonne condition. Comme toutes les recrues venant d'autres championnats, il aura besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la Premier League, mais il est très habitué à disputer des matchs de haut niveau et je le vois en bonne position, oui. »

Iraola a salué le début réalisé par le défenseur Ronald Araujo, arrivé en prêt en provenance du Barça cet été, affirmant : « Je suis très content pour lui, car la première fois que je lui ai parlé, on se connaissait mais pas personnellement. Parfois vous parlez à un joueur et vous le sentez immédiatement, c'est quelque chose de positif. Je pense qu'il avait besoin de ce genre de changement dans sa carrière. »

Il a poursuivi : « Il est arrivé avec humilité depuis un grand club, en tant que joueur d'expérience. On lui dit qu'on a besoin de lui comme arrière droit, il jouera arrière droit ; on a besoin de lui comme axial défensif, il jouera axial défensif ; et on a besoin de lui à un autre poste, je pense qu'il est prêt à le faire. Sur le plan physique aussi, il a joué plus de minutes que ce que nous avions prévu, étant donné que nous sommes à un stade très précoce de la saison. »

Il a conclu : « Il termine les matchs en bonne condition et ne souffre pas de crampes. En particulier lorsque tu es axial défensif et que tu dois jouer sur le côté comme arrière droit, les exigences sont différentes et c'est peut-être plus difficile, mais il supporte bien ces efforts. J'aime son état d'esprit et je fais désormais pression sur lui pour qu'il apprenne un peu la langue. Une bonne manière pour nous de tirer parti de son expérience serait qu'il puisse transmettre un peu à ses coéquipiers toute l'expérience qu'il possède, par la communication, mais je suppose que cela prendra un peu de temps. »



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