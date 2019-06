Iran - Reza Parastesh, sosie de Lionel Messi, nie avoir profité sexuellement de 23 femmes

Alors qu'on l'annonçait poursuivi en justice par 23 femmes qu'il aurait floué de par sa ressemblance avec Messi, Reza Parastesh est sorti du silence.

Si vous aimez le et son génie Lionel Messi, ou que vous suivez le football de manière attentive, le nom de Reza Parastesh vous dit forcément quelque chose. Un adversaire ? Un coéquipier ? Un agent ? Non, tout simplement le sosie de La Pulga. On ne peut plus connu sur Instagram, cet Iranien a récemment défrayé la chronique pour une affaire dont il se serait volontiers passé.

Récemment, de nombreux médias ont annoncé son assignation en justice par 23 femmes, lesquelles l’accusent d’avoir obtenu leurs faveurs sexuelles en s’étant fait passer pour le joueur du FC Barcelone. Une nouvelle "WTF" comme une autre dans le microcosme déjanté du football, mais vraiment pas au goût de Parastesh, obligé de prendre la parole pour réfuter ce qu’il dénonce être une "fake news".

"Que mon nom soit blanchi"

"Cette fausse nouvelle qui se propage dans les pays musulmans comme le mien, c’est un désastre. S’il vous plaît, ne jouez pas avec la réputation des gens et leur crédibilité. Nous savons tous que si cela arrivait vraiment, je serais en prison à l’heure actuelle. Ne croyez pas ces nouvelles. Je vais tout faire pour lutter contre cela de manière légale, et faire en sorte que mon nom soit blanchi", a promis Parastesh dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Alors que le véritable Lionel Messi dispute actuellement la Copa America avec l’ , lors de laquelle il affrontera le ce vendredi en quarts de finale, son sosie a donc vécu quelques jours compliqués. Pour lui comme pour sa famille, qui a notamment reçu plusieurs attaques et menaces sur les réseaux sociaux. Pour rappel, en , ce dont Parastesh était accusé peut entraîneur de graves poursuites judiciaires.