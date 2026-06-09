Iran - Nouvelle-Zélande : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. G Los Angeles Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Iran – Nouvelle-Zélande sera donné le 16 juin 2026 à 01h00 GMT, soit le 15 juin à 21h00 HE.

Comment regarder Iran vs Nouvelle-Zélande avec un VPN

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Iran vs Nouvelle-Zélande : contexte de la rencontre

Le match d’ouverture en Californie revêt une importance capitale pour ces deux équipes, déterminées à bien démarrer dans l’un des groupes les plus disputés du tournoi. Alors que les attentes montent en flèche dans son pays, le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei entend démontrer que son effectif expérimenté et aguerri peut imposer sa maîtrise tactique sur la plus grande scène du football, porté par une ligne d’attaque redoutable emmenée par Mehdi Taremi. Sur leur route, une Nouvelle-Zélande ambitieuse et en plein essor, menée par Darren Bazeley, a adopté un jeu de possession moderne qui confère aux All Whites une maîtrise technique et la capacité d’étirer les défenses adverses sur les côtés. Dans l’écrin high-tech du SoFi Stadium de Los Angeles, avec ses infrastructures de pointe et sa verrière emblématique, la rencontre s’annonce comme l’un des temps forts de la première journée.

Avec des adversaires redoutables comme la Belgique et l’Égypte également en lice dans le Groupe G, aucune des deux formations ne peut se permettre de trébucher d’emblée. L’Iran verra ce match comme l’occasion rêvée de renforcer son statut de puissance asiatique de premier plan et de faire un pas de géant vers le franchissement définitif du seuil historique qui l’empêche d’accéder aux huitièmes de finale. La Nouvelle-Zélande, elle, veut démontrer que sa jeune génération prometteuse peut désormais bousculer les cadors du ballon rond, à l’image de la résilience qui l’avait caractérisée lors de sa campagne invaincue de 2010. Sous les projecteurs de la Californie du Sud, l’intensité et la pression d’un match d’ouverture de Coupe du monde seront palpables. La discipline tactique, la maîtrise du jeu et la capacité à s’adapter au calendrier strict du tournoi pourraient bien décider de qui empochera cette précieuse victoire initiale.

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Le parcours vers la Coupe du monde de la FIFA 2026

La domination continentale constante de l’Iran

L’Iran a validé son billet pour l’Amérique du Nord en signant un parcours remarquable et dominant tout au long des multiples tours qualificatifs de l’AFC. Dans le grand bain du troisième tour élargi, la Team Melli a imposé son expérience et son rythme élevé pour éteindre tout suspense et valider sereinement sa place au soleil.

Le principal catalyseur de cette marche victorieuse a été un équilibre exceptionnel entre une défense solide et une efficacité offensive redoutable. Sous la houlette précise d’Amir Ghalenoei, l’Iran a transformé ses matchs à domicile en une forteresse imprenable tout en faisant preuve d’une discipline collective de fer lors de déplacements difficiles et sous haute pression. Emmené par les percées redoutables et la finition clinique de Mehdi Taremi, le collectif a systématiquement déstabilisé les blocs défensifs adverses, validant mathématiquement une troisième participation consécutive à la phase finale avec plusieurs journées d’avance.

Getty Images

La campagne océanienne sans faute de la Nouvelle-Zélande

Si l’Iran a pu compter sur le sang-froid de ses cadres pour s’imposer en Asie, les All Whites ont décroché leur billet pour le tournoi en surclassant leurs adversaires lors des éliminatoires de l’OFC. Sous la houlette de Darren Bazeley, la Nouvelle-Zélande a assumé son statut de puissance régionale et n’a laissé aucune marge d’erreur, surpassant systématiquement tous ses rivaux à travers l’Océanie.

La Nouvelle-Zélande a validé son billet pour la phase finale pour la première fois depuis 2010 en imposant un style patient, fondé sur la possession, et une défense de fer qui a étouffé ses adversaires dès l’entame. Son schéma tactique fluide, étirant les arrière-gardes sur les côtés, a permis aux All Whites de conjuguer l’expérience de joueurs européens et le talent de jeunes pépites locales avec une assurance collective impressionnante. Grâce à une concentration de tous les instants, des déplacements transformés en victoires confortables et un parcours sans la moindre défaite, les Kiwis ont validé leur billet pour la phase finale pour la première fois depuis 2010.

Actualités des équipes Iran - Nouvelle-Zélande

Actualités de l'équipe d'Iran

La Team Melli a rejoint son camp d’entraînement californien avec un effectif expérimenté et bien rodé, après avoir brillamment traversé les tours de qualification de l’AFC. Le sélectionneur Amir Ghalenoei dispose d’un groupe de 26 joueurs déterminés, l’ambiance au sein du camp étant entièrement tournée vers l’objectif de franchir enfin le cap historique de la phase de groupes. La bonne nouvelle pour l’attaque iranienne est l’excellente condition physique de ses avant-postes européens, atout majeur pour la continuité tactique sur le terrain.

Mehdi Taremi est assuré d’une place de titulaire en tant que pivot incontesté de l’attaque et devrait mener une ligne offensive dangereuse et rapide. Derrière eux, la vision créative et l’intelligence de placement de Saman Ghoddos seront essentielles pour percer les lignes défensives adverses. En défense, le solide duo central formé par Shojae Khalilzadeh et Hossein Kanaanizadegan ancrera la défense à quatre, tandis que l’expérimenté Alireza Beiranvand débutera dans les cages pour imposer sa présence dès le coup d’envoi.

Actualités de l’équipe néo-zélandaise

Les All Whites ont posé le pied à Los Angeles avec un moral au zénith, après un parcours de qualifications océaniennes dominé de bout en bout sans la moindre défaite. Le sélectionneur Darren Bazeley a retenu un groupe de 26 joueurs jeunes et ambitieux, combinant des espoirs européens à fort potentiel et un solide noyau national. Si cette composition marque un net renouvellement par rapport aux cycles précédents, la philosophie moderne et axée sur la possession du technicien reste profondément ancrée dans le groupe.

L’attaquant dynamique Chris Wood, en pleine forme et muni du brassard de capitaine, apportera sa puissance et son jeu aérien en pointe. Il devrait être épaulé par la vitesse d’Elijah Just et la créativité de Sarpreet Singh dans un front office fluide. Au milieu de terrain, Liberato Cacace, pensionnaire de Turin, aura pour mission de déborder depuis la gauche afin d’animer les transitions, tandis qu’une charnière centrale disciplinée, emmenée par Nando Pijnaker, protègera le jeune gardien Max Crocombe.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Amir Ghalenoei (Iran)

(C)Getty Images

Figure expérimentée et profondément respectée du football asiatique, Amir Ghalenoei apporte à l’équipe nationale iranienne un pragmatisme structurel, le sang-froid d’un vétéran et une discipline collective de fer. Pour son deuxième mandat à la tête de la sélection, il a mené une transition générationnelle en douceur tout en préservant le statut historique de la Team Melli comme puissance continentale. Son style de communication direct, son organisation défensive et sa capacité à tirer le meilleur de ses avants européens lui ont valu les louanges de la critique.

Sur le plan tactique, il privilégie une approche équilibrée et très organisée, qui se traduit généralement par un 4-2-3-1 rigide ou un 4-3-3 fonctionnel. Sa philosophie met l’accent sur la solidité défensive et un pressing central intense, forçant les adversaires à se replier sur les ailes où ses défenseurs centraux, imposants physiquement, peuvent dominer. Une fois le ballon récupéré, il bannit les passes latérales stériles et exige une relance verticale immédiate afin de percer les défenses en transition. Son principal défi à Los Angeles sera de maintenir la concentration de sa défense expérimentée face à un adversaire jeune et dynamique, tout en évitant les erreurs qui exposeraient sa défense à une pression soutenue.

Darren Bazeley (Nouvelle-Zélande)

Getty Images

Darren Bazeley s’est imposé comme l’architecte d’une ère moderne et avant-gardiste pour le football néo-zélandais, ramenant les All Whites sur la scène internationale. Ce tacticien d’origine anglaise a insufflé une grande confiance collective et technique à une équipe en plein essor, en adoptant un schéma audacieux et progressiste axé sur la possession.

Il privilégie une construction sereine depuis l’arrière, des latéraux inversés et des milieux créatifs afin de générer des supériorités numériques au milieu de terrain. Il exige un sang-froid technique absolu et demande à ses ailiers d’étirer le terrain afin de créer des lignes de passe pour les joueurs qui montent en profondeur. Son principal objectif dans ce match d’ouverture à enjeu élevé sera de perturber le bloc central physique de l’Iran, de préserver l’équilibre structurel lors des transitions défensives et d’exploiter la présence aérienne de ses attaquants emblématiques pour sanctionner toute vulnérabilité dans la surface adverse.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif de l’Iran pour la Coupe du monde

Gardiens : Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Défenseurs : Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Milieux de terrain : Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Attaquants : Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi

Sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde

Gardiens : Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Défenseurs : Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Milieux de terrain : Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Attaquants : Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

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Iran-Nouvelle-Zélande : les confrontations à ne pas manquer

Mehdi Taremi (Iran) vs Nando Pijnaker (Nouvelle-Zélande) : un véritable choc des poids lourds dans la surface. Taremi, attaquant de classe mondiale et d’une grande intelligence, a mené la campagne de qualification de la Team Melli grâce à ses déplacements malins, sa capacité à conserver le ballon et à déséquilibrer les défenseurs. En première ligne, le courageux défenseur central néo-zélandais devra exploiter sa vitesse de récupération, son sens du placement et sa puissance dans les airs pour ne laisser à Taremi qu’un espace minimal où se démarquer, pivoter et frapper.

Chris Wood contre la défense centrale iranienne : le capitaine néo-zélandais, point d’appui indispensable de sa sélection, devra gagner ses duels aériens et imposer sa puissance dans la surface. Sa capacité à hold-up le ballon et à conclure les centres en profondeur sera cruciale. Il devra toutefois se frotter à un bloc défensif iranien extrêmement bien synchronisé et agressif, emmené par Hossein Kanaanizadegan et Shojae Khalilzadeh. La puissance et l’expérience de Wood suffiront-elles à débloquer une arrière-garde asiatique tenace et compacte, spécialiste de l’étouffement des avant-postes classiques ?

Saman Ghoddos vs Marko Stamenić : un duel tactique au cœur du milieu de terrain. Infatigable sentinelle des All Whites, Stamenić assure à la fois l’interception et la relance, offrant énergie, timing parfait et résistance au pressing pour stabiliser le système néo-zélandais. Ghoddos, lui, devra imposer le tempo offensif de la Team Melli depuis son poste de milieu créatif, en s’appuyant sur ses déplacements latéraux, sa vision verticale et ses combinaisons rapides pour déstabiliser Stamenić et lancer les transitions iraniennes vers le dernier tiers.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei n’a pas encore officialisé son onze de départ et aucun blessé ni suspendu n’est à signaler. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations seront disponibles.

Le sélectionneur néo-zélandais Darren Bazeley n’a pas encore dévoilé son onze de départ, aucune blessure ni suspension n’étant à signaler à ce stade. La composition définitive sera communiquée à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Iran a remporté trois de ses cinq dernières rencontres et perdu les deux autres. Sa dernière sortie, le 4 juin, s’est soldée par une victoire 2-0 en amical contre le Mali. Auparavant, il avait battu la Gambie 3-1 et dominé le Costa Rica 5-0. Ses seules défaites sont survenues face au Nigeria (2-1) et, plus étonnamment, lors d’un match nul 0-0 contre l’Ouzbékistan en novembre 2025, comptabilisé comme une défaite. Au total, les Iraniens ont inscrit 10 buts et en ont concédé trois au cours de cette série.

Les Néo-Zélandais, eux, comptent une victoire et quatre défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur unique succès est un retentissant 4-1 face au Chili en mars 2026, mais le bilan est depuis nettement moins reluisant : défaite 1-0 contre l’Angleterre le 6 juin, correction 4-0 infligée par Haïti le 3 juin, et deux autres revers contre la Finlande (0-2) et l’Équateur (0-2). Les All Whites ont encaissé neuf buts lors de leurs quatre dernières sorties.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Des informations supplémentaires seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

Au classement du groupe G de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’Iran occupe actuellement la troisième place et la Nouvelle-Zélande la quatrième.