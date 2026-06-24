À l’aube de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, tous les regards se tournent vers l’une des courses les plus captivantes du tournoi : la lutte pour les places réservées aux meilleures troisièmes.

Depuis l’adoption du format à 48 équipes, la troisième place n’est plus synonyme d’élimination : les huit meilleurs troisièmes accèdent aux seizièmes de finale, maintenant l’espoir jusqu’aux dernières secondes de la phase de groupes.

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Si Haïti, la Tunisie, la Turquie, la Jordanie et le Panama sont déjà mathématiquement éliminés, les autres formations conservent des chances, faibles ou réelles, de rejoindre le tableau final.

Une surprise sénégalo-irakienne

Selon les projections de la plateforme spécialisée « Football Mets Data », l’équipe qui occupera la troisième place du groupe 9 dispose de 72 % de chances de rallier les seizièmes de finale.

Ce groupe réunit le Sénégal et l’Irak, battus lors de leurs deux premières sorties par la France et la Norvège. Toutefois, leur affrontement direct lors de la dernière journée pourrait propulser le vainqueur parmi les meilleurs troisièmes.

Malgré un départ manqué, une victoire lors de la dernière journée leur permettrait d’atteindre trois points, total souvent suffisant pour intégrer le top 16.

Selon le superordinateur d’Opta, le Sénégal disposerait même de 69,54 % de chances de passer, avec un léger avantage pour les « Lions de la Teranga » dans ce duel crucial.

Les coéquipiers de Sadio Mané pourraient ainsi réussir l’un des retours les plus spectaculaires du tournoi, après leurs défaites face à la France (1-3) et à la Norvège (2-3) lors des deux premières journées.

Le Maroc et l’Algérie, eux, sont en position confortable.

En revanche, d’autres groupes semblent sur le point de garantir la qualification de leur troisième.

Le groupe 12 caracole en tête avec 96,7 % de probabilités de qualification pour le 3^e, tandis que l’Angleterre, la Croatie et le Ghana se disputent la première place ; les trois formations ont ainsi de fortes chances d’atteindre les seizièmes de finale.

La troisième place du groupe 6 suit avec 96,4 % de probabilités, alors que les Pays-Bas, le Japon et la Suède se disputent toujours la première place.

Dans le groupe 3, où figurent le Maroc, le Brésil et l’Écosse, la probabilité de qualification pour le troisième atteint 84 %, offrant aux trois sélections une position plutôt confortable avant la dernière journée.

Dans le groupe 4, où les États-Unis ont déjà validé leur première place, les chances de qualification du troisième atteignent 82,2 %. Elles sont de 79,7 % dans le groupe 10, déjà emmené par l’Argentine.

Tous les regards seront tournés vers le match Algérie-Autriche, décisif pour le classement final, mais les indicateurs actuels laissent entrevoir une très forte chance pour l’équipe classée troisième de poursuivre son parcours.

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Des incertitudes planent toutefois sur le Cap-Vert et Curaçao.

En revanche, d’autres groupes offrent un tableau plus complexe.

Dans le groupe 5, qui réunit la Côte d’Ivoire, Curaçao et l’Équateur, les chances de qualification du troisième ne dépassent pas 26,6 %, le taux le plus faible de tous les groupes.

Un résultat qui pourrait pénaliser la sélection de Curaçao lors de la dernière journée, malgré ses performances remarquables dans la compétition.

Même sort probable pour le Cap-Vert : avec seulement 34,7 % de chances de qualification pour le troisième du groupe 8, l’élimination guette.

Même si l’Espagne n’a pas encore validé sa première place, les projections actuelles placent le troisième de ce groupe dans une situation délicate : le Cap-Vert devrait donc battre l’Arabie saoudite et guetter les autres tableaux pour survivre.

Taux de qualification des troisièmes par groupe

Groupe 12 : 96,7 %

Groupe 6 : 96,4 %

Groupe 3 : 84 %

Groupe 4 : 82,2 %

Groupe 10 : 79,7 %

Groupe 2 : 75,4 %

Groupe 9 : 72 %

Groupe 11 : 60,8 %

Groupe 7 : 52,9 %

Groupe 1 : 38,7 %.

Groupe 8 : 34,7 %

Groupe 5 : 26,6 %.