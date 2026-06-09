Le coup d’envoi de la rencontre Irak – Norvège sera donné le 16 juin 2026 à 22 h 00 GMT (18 h 00 EST).

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Irak vs Norvège : contexte de la rencontre

Disputé dans le Massachusetts, ce match est crucial pour deux formations décidées à bien démarrer dans l’un des groupes les plus relevés de la compétition. Sous la pression des attentes nationales, le sélectionneur irakien Graham Arnold entend prouver que son équipe, travailleuse et bien structurée, peut créer la surprise sur la plus grande scène du football, grâce à une discipline collective et à la menace constante représentée par l’attaquant Aymen Hussein. Sur leur route, toutefois, se dresse une sélection norvégienne explosive et physiquement dominante, emmenée par Ståle Solbakken. Son système tactique s’appuie sur la puissance de frappe de classe mondiale d’Erling Haaland et la créativité de Martin Ødegaard pour déstabiliser méthodiquement leurs adversaires. Dans l’écrin high-tech du Gillette Stadium de Boston, théâtre d’installations de pointe et d’une ambiance prometteuse, la rencontre s’annonce comme l’un des temps forts de la première journée.

Avec des adversaires redoutables comme la France et le Sénégal également en lice dans le Groupe I, aucune des deux équipes ne peut se permettre de trébucher dès le départ. Pour l’Irak, ce match est l’occasion idéale de prouver les progrès tactiques accomplis sous la houlette de son expérimenté sélectionneur australien, en vue d’un résultat historique pour une nation passionnée de football qui fait son retour en phase finale mondiale pour la première fois depuis 1986. La Norvège, elle, entend exploiter au mieux le potentiel de sa « génération d’or » et faire son retour en fanfare sur la scène mondiale pour la première fois depuis 1998. Sous les projecteurs de Foxborough, l’intensité et la pression d’un match d’ouverture de Coupe du monde seront palpables. La solidité défensive, la gestion rigoureuse du jeu et la capacité à limiter les erreurs pourraient bien s’avérer décisives pour décrocher cette précieuse victoire initiale.

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Le marathon qualificatif de l’Irak vers la grande scène

Le parcours de l’Irak vers le tournoi a été une véritable épreuve d’endurance : une campagne de qualification record de 21 matchs, la plus longue de toutes les nations en route vers l’Amérique du Nord. Les Lions de Mésopotamie ont d’abord démarré en fanfare, imposant leur autorité avec six victoires consécutives au deuxième tour, avant de se frayer un chemin à travers un troisième tour très compétitif et tendu.

Au terme d’une campagne éliminatoire haletante, l’Irak a dû passer par les phases finales du championnat de l’AFC avant de dominer les Émirats arabes unis 3-2 sur l’ensemble des deux manches des barrages continentaux. Dernier acte à Monterrey, lors du barrage intercontinental : l’Irak défie la Bolivie. Portés par leur avant-centre star Aymen Hussein et un penalty décisif transformé dans les derniers instants par le milieu Amir Al-Ammari, les Lions de Mésopotamie s’imposent 2-1 et décrochent le dernier sésame pour la Coupe du monde, mettant fin à une absence de quarante ans sur la scène mondiale.

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De leur côté, les Norvégiens ont brillé lors de la phase continentale.

Pendant que l’Irak traversait un parcours qualificatif éprouvant, la Norvège a, elle, dominé son groupe UEFA sans la moindre faille. Dans un Groupe I potentiellement piégeux, où figuraient des cadors européens comme l’Italie, la sélection nordique a aligné une série impressionnante de performances aboutissant à une qualification sans partage.

Sous la houlette méticuleuse de Ståle Solbakken, les Vikings ont aligné huit victoires en huit matches, terminant en tête de leur groupe avec le maximum de 24 points. Portée par une attaque de classe mondiale, la sélection scandinave a fait pleuvoir les buts : Erling Haaland, auteur de 16 réalisations dont un quintuplé contre la Moldavie, a semé la terreur dans les défenses adverses, tandis que la vision de jeu de Martin Ødegaard a permis au groupe de valider son billet pour le Mondial, 26 ans après sa dernière participation.

Actualités des équipes Irak - Norvège

Infos sur l'équipe d'Irak

Les Lions de Mésopotamie sont arrivés à Boston portés par une confiance immense, forgée au terme d’un marathon qualificatif épuisant mais triomphal, conclu par une victoire lors du barrage interconfédéral. Le sélectionneur Graham Arnold a finalisé un groupe de 26 joueurs soudés et résilients, associant expérience internationale et talents locaux motivés. Malgré la pression considérable de leur public, le bloc défensif structuré d’Arnold demeure parfaitement uni à la veille du coup d’envoi.

Pièce maîtresse du dispositif irakien, l’avant-centre chevronné Aymen Hussein, imposant par sa présence physique et ses déplacements redoutables dans la surface, est chargé de mener l’attaque. Sur les côtés, l’ailier créatif Ali Jasim apportera son éclat technique, tandis que le meneur de jeu Amir Al-Ammari aura pour mission d’ancrer le milieu de terrain et d’orchestrer les transitions. En défense, l’expérimenté Rebin Sulaka organisera la ligne arrière aux côtés de Zaid Tahseen, formant un bouclier indispensable devant le capitaine et gardien titulaire Jalal Hassan, de retour dans les cages.

Actualités de l'équipe de Norvège

La Norvège a posé ses valises dans le Massachusetts avec un groupe de 26 joueurs solides, très motivés et incroyablement explosifs, après une campagne de qualification européenne parfaite et sans accroc. L’ambiance au sein du groupe est excellente, la philosophie structurelle mise en place par le sélectionneur Ståle Solbakken tournant à plein régime. Autre atout majeur pour les Scandinaves : un effectif au complet et en pleine santé, synonyme d’une puissance offensive capable de faire trembler l’Europe.

Erling Haaland mènera l’attaque en tant que buteur le plus redouté du tournoi, tandis qu’Alexander Sørloth devrait l’épauler sur les ailes au sein d’une ligne d’avant imposante, adepte d’un pressing haut. Juste derrière, Martin Ødegaard, d’Arsenal, endossera son rôle de meneur de jeu créatif, tirant les ficelles depuis l’entrejeu. Au cœur du milieu de terrain, Sander Berge assurera un bouclier défensif infatigable, tandis qu’une paire de défenseurs centraux résolus, composée de Leo Østigård et Kristoffer Ajer, coordonnera la ligne arrière pour protéger le gardien vétéran Ørjan Nyland.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Graham Arnold (Irak)

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Figure compétitive et structurée, Arnold a insufflé une discipline tactique et une solidité défensive à une sélection irakienne souvent talentueuse mais parfois désordonnée. Après avoir bâti sa réputation avec l’Australie, il a unifié les Lions de Mésopotamie autour d’une culture collective et d’un schéma résilient, optimisant l’engagement et la puissance physique de son groupe.

Sur le plan tactique, il applique une philosophie pragmatique et solide, axée sur la compacité collective et la transition verticale immédiate. Il opte pour un 4-2-3-1 très organisé ou un 4-3-3 fonctionnel, s’appuyant sur deux milieux centraux très disciplinés pour protéger la défense et couper les lignes de passe. Sous son égide, l’Irak évite les risques inutiles en phase de possession, exigeant une distribution claire et rapide vers les ailes, tout en s’appuyant sur la présence physique imposante de son attaquant emblématique Aymen Hussein pour conserver le ballon. Son principal défi tactique à Boston sera de maintenir son bloc défensif à un niveau de concentration maximal face à une attaque de classe mondiale, en limitant les erreurs individuelles dans le tiers défensif tout en restant efficace en contre-attaque.

Ståle Solbakken (Norvège)

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Ståle Solbakken s’est imposé comme le tacticien ayant enfin libéré le potentiel de la génération dorée moderne de la Norvège, mettant fin à des décennies d’absence des tournois grâce à une campagne de qualification dominante et explosive. Ce sélectionneur norvégien méticuleux a su insuffler une immense confiance collective et une cohésion offensive à l’ensemble de son effectif, s’attirant les éloges pour sa capacité à allier de manière fluide une structure défensive rigide à des séquences offensives extrêmement créatives et dévastatrices.

Solbakken adopte sans réserve un schéma de jeu agressif en 4-3-3, basé sur un pressing haut destiné à étouffer la construction offensive adverse et à contrôler les matchs grâce à une domination physique et technique. Son identité tactique repose sur une discipline positionnelle absolue de la défense à quatre, soutenue par un milieu de terrain pivot infatigable qui offre à son meneur de jeu avancé, Martin Ødegaard, une liberté créative totale pour orchestrer le rythme dans le dernier tiers. Une fois le ballon récupéré haut sur le terrain, ses joueurs, sans transition, servent des passes directes et verticales pour nourrir la puissance de course d’Erling Haaland, reconnu comme l’un des meilleurs au monde dans ce domaine. Pour ce match d’ouverture à enjeu, Solbakken vise à déstabiliser rapidement le bloc central irakien, à maintenir une ligne défensive haute afin d’étouffer les contre-attaques et à imposer une pression physique incessante pour décrocher un résultat décisif dès la première sortie.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif de l’Irak pour la Coupe du monde

Gardiens : Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Défenseurs : Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Milieux de terrain : Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Attaquants : Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Sélection norvégienne pour la Coupe du monde

Gardiens : Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Défenseurs : Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Milieux de terrain : Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Attaquants : Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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Irak vs Norvège : les duels à ne pas manquer

Aymen Hussein (Irak) contre Leo Østigård (Norvège) : un véritable affrontement de poids lourds dans la surface. Hussein, buteur emblématique des Lions de Mésopotamie, a porté l’Irak tout au long d’un parcours qualificatif marathon grâce à sa puissance, sa domination aérienne et son sens du placement. En première ligne, le défenseur central norvégien, agressif et résistant, devra faire appel à son timing hors pair, à sa puissance physique et à ses capacités aériennes pour rivaliser avec Hussein dans les airs et ne lui laisser aucun espace pour contrôler le jeu ou tirer au but.

Erling Haaland face au bloc défensif irakien : Haaland aborde le tournoi en tant que fer de lance incontesté de l’attaque norvégienne et en tant que buteur le plus redouté et le plus explosif d’Europe, après avoir semé la terreur dans les défenses adverses avec 16 buts inscrits lors des qualifications. Il cherchera à exploiter les espaces dans la surface de réparation et à tester les lignes défensives grâce à son accélération fulgurante. Il devra toutefois affronter une charnière centrale irakienne parfaitement synchronisée et farouchement déterminée, emmenée par Rebin Sulaka et Zaid Tahseen. La puissance physique et l’efficacité clinique de classe mondiale de Haaland suffiront-elles à débloquer un bloc asiatique tenace et compact, qui s’appuie sur une discipline collective absolue pour contrer les attaquants d’élite ?

Martin Ødegaard vs Amir Al-Ammari : un duel tactique au cœur du jeu. Ødegaard, catalyseur créatif de classe mondiale et capitaine incontesté des Scandinaves, offre une vision qui déchire les défenses, un sang-froid technique irréprochable et une résistance de haut niveau au pressing pour déstabiliser les adversaires depuis son poste de milieu offensif. Al-Ammari aura pour mission de briser ce rythme, en s’appuyant sur sa discipline tactique, son volume de travail impressionnant et ses interceptions précises pour coller à Ødegaard, fermer les lignes de passe centrales et déclencher des transitions rapides vers la zone de finition.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur irakien Graham Arnold n’a pas encore dévoilé de composition probable, et aucun souci de blessure ou de suspension n’a été signalé pour son groupe à ce jour. De nouveaux éléments seront communiqués à mesure que le coup d’envoi approchera.

Même situation côté norvégien : Staale Solbakken garde son onze de départ sous le voile du secret, et aucun souci médical ou disciplinaire n’est signalé à ce stade. Des mises à jour seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Irak compte deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq dernières sorties. En conclusion de sa préparation, les Lions de Mésopotamie ont arraché un précieux 1-1 face à l’Espagne le 4 juin. Auparavant, les Lions de Mésopotamie avaient battu la Bolivie 2-1 en match de qualification interconfédérale pour la Coupe du monde et dominé Andorre 1-0 en amical. Leurs deux revers remontent à la Coupe arabe de la FIFA en décembre 2025 : une défaite 1-0 face à la Jordanie et une autre 2-0 contre l’Algérie.

Sur ses cinq dernières sorties, la Norvège totalise deux victoires, deux nuls et une défaite. Son dernier résultat est un partage 1-1 face au Maroc le 7 juin, après un succès 3-1 contre la Suède le 1er juin. Les Scandinaves avaient auparavant obtenu un 0-0 contre la Suisse en mars et dominé l’Italie 4-1 en qualifications pour la Coupe du monde 2025 de l’UEFA. Sa seule défaite dans cette série est un 2-1 concédé aux Pays-Bas en mars. Au total, la Norvège a inscrit 13 buts et en a encaissé quatre.

Bilan des confrontations directes

Aucune rencontre antérieure entre l’Irak et la Norvège n’est enregistrée dans la base de données disponible. Les données de confrontations directes pour ce match ne sont pas disponibles pour le moment.

Classement

Dans le groupe I, l’Irak occupe actuellement la deuxième place et la Norvège la troisième, avant leur première confrontation.