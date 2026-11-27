Comment regarder Ipswich Town - Aston Villa avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 12 28 nov. 2026 - 12:30 Portman Road

Ipswich Town reçoit Aston Villa samedi à Portman Road pour un match de Premier League, alors que la pression monte sur les deux équipes.

L’équipe de Gary O'Neil occupe la 16e place du classement et a perdu ses deux derniers matches de championnat. Elle s’est inclinée 2-0 face à Tottenham Hotspur lors de sa dernière sortie, après une défaite 2-1 sur le terrain de l’AFC Bournemouth.

Aston Villa arrive dans le Suffolk en mauvaise forme. L’équipe d’Unai Emery n’a pas gagné depuis six matches et n’a plus marqué depuis le but de Leon Goretzka contre Manchester United le 8 novembre.

Villa s’est incliné 1-0 sur le terrain de Galatasaray mardi en Ligue des champions. Entré en jeu, Deniz Gul a inscrit de la tête le but de la victoire en fin de match. Le week-end précédent, Villa avait fait match nul 0-0 contre Sunderland en championnat.

Ipswich peut espérer obtenir un résultat face à une équipe de Villa en manque de confiance devant le but. Les joueurs d’Emery ont toutefois les qualités pour faire mal à une équipe à domicile qui a eu du mal à préserver ses résultats.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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