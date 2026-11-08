Comment regarder Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Portman Road

Ipswich Town reçoit l’AFC Bournemouth à Portman Road pour un match de Premier League entre deux clubs qui traversent des périodes très différentes.

L’équipe d’Ipswich dirigée par Gary O'Neil occupe la 14e place du classement et peine à trouver de la régularité, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son nul 2-2 face à Hull City lors de sa dernière sortie reflète une équipe capable de prendre des points, mais qui ne parvient pas encore à les préserver avec assurance.

Bournemouth arrive à Ipswich en pleine forme. L’équipe de Marco Rose a remporté ses cinq derniers matches officiels sans encaisser le moindre but, une série qui comprend une victoire 3-0 sur le terrain de Manchester United et un succès 3-0 face à l’AC Milan en Ligue Europa.

Bournemouth occupe la huitième place du classement de Premier League et ne montre aucun signe de ralentissement. Une victoire 3-1 sur le terrain du Sparta Prague en Ligue Europa en milieu de semaine lui permet de se rendre dans le Suffolk fort de cinq succès consécutifs.

Pour Ipswich, la tâche s’annonce de taille. Le club a encaissé au moins un but lors de chacun de ses cinq derniers matches et affronte une attaque de Bournemouth qui a marqué dix fois au cours de sa récente série de victoires.