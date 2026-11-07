Comment regarder Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Portman Road

Ipswich Town reçoit l’AFC Bournemouth à Portman Road pour un match de Premier League qui oppose deux clubs à des stades très différents de leur saison respective.

L’équipe d’Ipswich dirigée par Gary O'Neil occupe la 14e place du classement et peine à trouver de la régularité, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son nul 2-2 face à Hull City lors de sa dernière sortie illustre sa capacité à prendre des points, sans encore parvenir à conserver son avantage avec assurance.

Bournemouth arrive à Ipswich en grande forme. L’équipe de Marco Rose a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues sans encaisser le moindre but, une série qui comprend une victoire 3-0 sur le terrain de Manchester United et un succès 3-0 face à l’AC Milan en Ligue Europa.

Bournemouth occupe la huitième place du classement de Premier League et ne montre aucun signe de ralentissement. Sa victoire 1-3 sur le terrain du Sparta Prague en Ligue Europa en milieu de semaine signifie que l’équipe se rend dans le Suffolk avec cinq succès consécutifs.

Pour Ipswich, la tâche s’annonce difficile. L’équipe a encaissé au moins un but lors de chacun de ses cinq derniers matches et affronte une attaque de Bournemouth qui a marqué dix fois au cours de sa récente série de victoires.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth en direct.

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