IPL 2026 : dates, horaires, joueurs phares, liens vers la télévision et le streaming, et plus encore

L'IPL (ou Indian Premier League) prend de l'ampleur et s'améliore d'année en année, et les passionnés de cricket du monde entier comptent les jours jusqu'à l'édition 2026. La 19e édition de l'Indian Premier League (IPL 2026) se déroulera du 28 mars au 31 mai 2026, et devrait marquer la plus grande saison de l'histoire de la ligue.

Après leur première victoire historique en 2025, les Royal Challengers Bengaluru (RCB) abordent le tournoi en tant que champions en titre et accueilleront le match d'ouverture de la saison contre les Sunrisers Hyderabad au stade M. Chinnaswamy.

La saison 2026 se caractérise par un format élargi comprenant 84 matchs — contre 74 habituellement —, avec une phase de double tour à la ronde suivie des séries éliminatoires standard. En raison des élections législatives, le BCCI a publié le calendrier par étapes, la seconde moitié (50 matchs) devant se dérouler sur 12 sites à partir de la mi-avril.

L'IPL a parcouru un long chemin depuis son lancement en 2008. Son succès incroyable a conduit à l'émergence de nombreuses autres ligues de cricket à travers le monde. Malgré la croissance mondiale des événements T20, l'IPL reste la plus grande et la plus prestigieuse compétition de franchise T20 au monde, avec une valeur de marque de 12 milliards de dollars.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour la saison 2026 de l'IPL, notamment où et quand les prochains matchs auront lieu et comment vous pouvez suivre toute l'action en direct.

Quand commence la saison 2026 de l'IPL ?

Le tournoi était initialement prévu pour le 26 mars, mais le BCCI a récemment repoussé la date de début de deux jours, au 28 mars, afin de laisser un intervalle un peu plus long après la finale de la Coupe du monde masculine de T20 2026 (qui a eu lieu le 8 mars).

Où se dérouleront les matchs de l'IPL 2026 ?

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Les matchs de l'IPL 2026 se dérouleront à la fois dans des stades traditionnels et dans plusieurs stades secondaires, la ligue s'étendant à un calendrier gigantesque de 84 matchs. En raison des élections législatives (au Tamil Nadu, au Bengale occidental et en Assam), le BCCI utilise cette année un nombre record de 18 stades différents afin de garantir le bon déroulement du tournoi sans chevauchement avec les dates des élections. Voici la liste complète des stades :

Bengaluru (stade M. Chinnaswamy) : accueillera la cérémonie d'ouverture , cinq matchs à domicile du RCB, la demi-finale 1 et la grande finale le 31 mai.

accueillera la , cinq matchs à domicile du RCB, et la le 31 mai. Naya Raipur (stade Shaheed Veer Narayan Singh) : servira de deuxième terrain au RCB

servira de deuxième terrain au RCB Ahmedabad (stade Narendra Modi) : siège des Gujarat Titans et site probable de certains matchs des séries éliminatoires.

siège des Gujarat Titans et site probable de certains matchs des séries éliminatoires. Mumbai : stade Wankhede (Mumbai Indians)

stade Wankhede (Mumbai Indians) Chennai : stade MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

stade MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad : stade international Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

stade international Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi : Stade Arun Jaitley (Delhi Capitals)

Stade Arun Jaitley (Delhi Capitals) Kolkata : Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow : Stade BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

Stade BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali : Nouveau stade PCA (Punjab Kings)

Nouveau stade PCA (Punjab Kings) Jaipur : Stade Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

Qui sont les joueurs clés de l'IPL 2026 ?

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La saison 2026 de l'IPL se distingue comme une année de passation de pouvoir. Avec plusieurs légendes endossant de nouveaux rôles et une mini-vente aux enchères record à Abu Dhabi, voici les joueurs clés qui devraient marquer le tournoi :

Cameron Green (KKR) : Ce joueur polyvalent australien est devenu le joueur étranger le plus cher de l'histoire de l'IPL, après avoir été recruté par le KKR pour la somme astronomique de 252 millions de roupies. Il devrait succéder à Andre Russell, qui a pris des fonctions d'entraîneur.

Matheesha Pathirana (KKR) : Après avoir été surprenant libéré par le CSK, le Sri Lankais surnommé « Baby Malinga » a été recruté par le KKR pour 180 millions de roupies, formant ainsi un duo de lanceurs redoutable avec Green.

Prashant Veer & Kartik Sharma (CSK) : L’armée jaune a mis le paquet sur la jeunesse, faisant de ce duo les joueurs non capés les plus chers de l’histoire à 142 millions de roupies chacun. Veer est présenté comme le successeur tactique de Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK) : Après avoir été pendant des années le visage des Royals, Samson s’installe à Chennai. Si Ruturaj Gaikwad reste capitaine, Samson est la pièce maîtresse de l’ère post-Dhoni au niveau de la frappe.

Ravindra Jadeja (RR) : De retour là où tout a commencé en 2008, Jadeja devrait prendre la tête d'une jeune équipe du Rajasthan, apportant son sang-froid de vétéran à un effectif comptant des stars comme Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG) : Arrivé de SRH via un transfert, Shami mènera l'attaque rapide de Lucknow aux côtés du fulgurant (mais sujet aux blessures) Mayank Yadav.

Calendrier de l'IPL 2026 à venir

Date Calendrier 28 mars Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad 29 mars Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 30 mars Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 31 mars Punjab Kings vs Gujarat Titans 1er avril Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 2 avril Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 3 avril Chennai Super Kings vs Punjab Kings 4 avril Delhi Capitals vs Mumbai Indians 4 avril Gujarat Titans vs Rajasthan Royals 5 avril Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 5 avril Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings 6 avril Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 7 avril Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 8 avril Delhi Capitals vs Gujarat Titans 9 avril Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants 10 avril Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru 11 avril Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad 11 avril Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 12 avril Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans 12 avril Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l'application My Sky à tout moment. L'offre est disponible à partir de 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet aux téléspectateurs de suivre de nombreux autres événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder du sport en direct où qu'ils se trouvent ; elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

Les clients non-Sky peuvent également suivre l'action en streaming avec NOW TV. Il existe plusieurs formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment l'« abonnement journalier Sports », qui donne accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports offre également un accès illimité à Sky Sports, mais sur une période de 30 jours. Il coûte 34,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement sauf en cas de résiliation avant la fin de la période mensuelle.

Il existe également une formule « 12-Month Saver », qui vous permet de bénéficier d’une réduction de 20 % et de ne payer que 27,99 £ par mois. Vous devez toutefois vous engager pour une durée minimale de 12 mois. Passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois, sauf résiliation.

🇺🇸🇨🇦 Comment regarder l'IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est une chaîne spécialisée dans le cricket et diffuse en exclusivité l'IPL aux États-Unis. Vous y trouverez des matchs en direct et en différé, ce qui permet aux fans de suivre l'action en temps réel. De plus, la plateforme propose des analyses détaillées des matchs, des commentaires et des temps forts, enrichissant ainsi l'expérience visuelle.

FuboTV est un service de streaming haut de gamme qui inclut Willow TV, offrant ainsi l'accès à l'IPL et à tout un univers sportif. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Simplifié et axé sur le sport, il propose plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo commencent à 84,99 $/mois, avec un essai gratuit de 7 jours offert aux nouveaux abonnés pour toutes les formules. Ce service de streaming est un choix évident pour les fans de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l'IPL 2026 en Australie

Vous pourrez suivre tous les matchs de l'IPL 2026 sur les chaînes Fox Cricket à la télévision. Si vous n'avez pas Fox et ne souhaitez pas vous abonner, Kayo Sports, spécialiste du streaming sportif, diffusera également le tournoi de cette année. Deux formules d'abonnement sont proposées. Voici tous les détails :

Kayo Standard

Il s'agit de la formule d'entrée de gamme, conçue pour les particuliers.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu'à 1080p)

haute définition (jusqu'à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (regardez plusieurs matchs sur un seul écran), pas de contrat à durée déterminée.

Kayo Premium

Il s'agit de l'offre haut de gamme, destinée aux foyers et à ceux qui recherchent la meilleure expérience visuelle.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : 2 écrans à la fois

2 écrans à la fois Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Caractéristiques principales : tout ce qui est inclus dans la formule Standard, plus le streaming en 4K et un flux simultané supplémentaire.

🌏 Couverture de l'IPL 2026 dans le monde entier

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l'IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si vous ne pouvez pas regarder les matchs de l'IPL en direct dans votre région ou si vous êtes en voyage, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN établit une connexion sécurisée pour contourner les restrictions géographiques et accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser NordVPN, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d'autres options.