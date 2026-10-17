Al Hilal attend le retour de son capitaine Salem Al Dawsari à la compétition, ce dernier étant proche de retrouver sa pleine forme après avoir soigné la blessure qui l'a éloigné des terrains au cours de la dernière période.

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur du Zaïm, devrait trancher sur la participation du joueur face à Al Hazem lors de la séance d'entraînement prévue samedi, avant la rencontre très attendue comptant pour la dixième journée du championnat saoudien de Roshan League.

Selon le quotidien saoudien "Arriyadiyah", Al Dawsari, âgé de 35 ans, est désormais apte à retrouver les matches après avoir participé à l'entraînement collectif vendredi, à la suite de sa guérison d'une blessure à l'articulation du pied contractée avant le classico face à Al Ittihad.

Le capitaine d'Al Hilal se préparait alors à revenir sur les terrains après une absence qui durait depuis la fin de la saison dernière, avant que cette nouvelle blessure ne repousse une fois de plus son retour.

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La disponibilité de Salem Al Dawsari offre au staff technique une option offensive importante, compte tenu de l'expérience du joueur et de sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous, que ce soit par ses dribbles et ses percées ou par ses passes décisives et ses buts. La décision finale concernant sa participation face à Al Hazem dépendra de l'évaluation par Inzaghi de son état physique et de sa capacité à disputer la rencontre, afin d'éviter toute précipitation dans son retour avant qu'il ne soit totalement prêt.

Autre évolution positive : la source révèle que l'infirmerie d'Al Hilal est désormais vide, alors qu'elle comptait depuis le début de la saison plus d'un joueur entre soins et rééducation.

Les joueurs d'Al Hilal se sont entraînés quotidiennement après leur retour de Doha, capitale du Qatar, consécutif à la rencontre face à Al Sadd en Ligue des champions d'Asie Élite. Inzaghi a entamé la préparation du prochain match face à Al Hazem, prévu lundi au stade "Kingdom Arena" à Riyad. Cela survient après la décision de la Ligue professionnelle de reporter la rencontre entre Al Hilal et Al Riyadh, initialement programmée vendredi dernier, au 19 décembre prochain.

Al Hilal aborde ce match face à Al Hazem avec l'objectif de continuer à mettre la pression sur le leader de la Roshan League, après avoir totalisé 21 points en huit rencontres, ce qui le place à la deuxième place, à un point d'Al Qadsiah, qui a disputé neuf matches.







