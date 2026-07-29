L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a tranché sur la situation de sa nouvelle recrue néerlandaise Crysencio Summerville concernant sa participation au match amical face au MC Alger.

Al-Hilal affronte le MC Alger ce mercredi, dans le troisième de ses matches amicaux durant son stage à l'étranger en Autriche, en préparation des compétitions de la nouvelle saison 2026-2027.

Le journal saoudien « Al-Riyadiya » a indiqué qu'Inzaghi ferait participer Summerville au match durant quelques minutes seulement, et ce conformément au programme physique établi pour lui par le préparateur physique.

Summerville a rejoint le stage d'Al-Hilal après le match amical contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vendredi dernier, après que « le Chef » l'a recruté en provenance de West Ham United pour environ 80 millions d'euros selon des informations de presse.

Le match sera marqué par l'absence du milieu de terrain portugais Ruben Neves, tout juste de retour au stage après avoir participé avec sa sélection à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La nouvelle recrue Mohamed Mahzari ne sera pas non plus présente, après avoir rejoint Al-Hilal en provenance d'Al-Taawoun, ayant passé, aux côtés de Neves, des tests physiques standards et des examens médicaux de routine, ce mercredi matin.

Le match face au MC Alger sera le troisième disputé par Al-Hilal lors de son stage à l'étranger en Autriche, après avoir battu les Autrichiens du Sturm Graz sur le score de 2-1, avant de s'imposer face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur un doublé sans réplique.

« Le Chef » conclura ses matches lors du stage en Autriche le 3 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Ahli du Qatar, avant de rentrer dans la capitale saoudienne, Riyad.