L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a révélé la raison du remplacement précoce de sa star brésilienne Gabriel Martinelli, malgré son triplé face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi, sur le terrain de ce dernier à Buraydah, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a été marquée par une grande performance de Martinelli, qui a inscrit son premier triplé avec Al-Hilal, avant qu'Inzaghi ne décide de faire entrer l'ailier saoudien Sultan Al-Mandash à sa place à la 54e minute.

Au sujet de la raison de ce changement, Inzaghi a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Martinelli est arrivé tardivement et n'a participé qu'à un seul entraînement avant la confrontation face à Neom. C'est un joueur d'un très haut niveau, et aujourd'hui nous l'avons remplacé pour le ménager. »

Quant à la raison de l'exclusion du milieu de terrain français Simon Bouabré de la liste, l'entraîneur italien a expliqué : « Nous avons Theo Hernandez blessé, et nous devions choisir un autre joueur entre Bouabré et Youssef (Akçiçek), et nous avons finalement préféré choisir Youssef. »

À propos de la rencontre, il a précisé : « Nous avons livré un excellent match, à un très haut niveau et avec une grande concentration. Une autre mission nous attend en compétition asiatique, et il est bon d'être à la première place avant la trêve. »

Et de conclure : « Nous avons joué avec le même groupe que celui qui a participé face à Neom, mais nous avons bénéficié d'une période de repos plus longue qu'auparavant, ce qui nous a permis de bien préparer ce rendez-vous. »

Il convient de rappeler que le prochain match d'Al-Hilal sera face au club qatari d'Al-Gharafa, mardi prochain, au Kingdom Arena, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

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