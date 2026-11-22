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Al-Hilal aborde un nouveau test asiatique avec l'ambition de rester à la lutte pour la première place, mais l'Italien Simone Inzaghi ne veut pas que la confiance en la valeur de ses joueurs vienne fausser ses plans face aux Ouzbeks de Neftchi.

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Entre la volonté de prendre les trois points et la crainte de la fatigue qui pourrait gagner certains internationaux de retour de sélection, le technicien italien attend la dernière séance d'entraînement pour arrêter ses choix, avant un match dont il sait pertinemment que les détails ne seront peut-être pas aussi simples que certains l'imaginent.

Al-Hilal se déplace sur la pelouse des Ouzbeks de Neftchi, demain lundi, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Le club saoudien cherchera à prolonger sa bonne dynamique et à renforcer sa position dans la course à la première place du groupe Ouest.

Inzaghi a assuré qu'Al-Hilal était prêt pour ce rendez-vous, insistant sur le fait que son équipe avait bien bouclé sa préparation. Il a toutefois mis en garde contre toute sous-estimation d'un adversaire qui compte s'appuyer sur l'avantage du terrain et le soutien de son public pour obtenir un résultat positif.

« L'équipe a bien terminé sa préparation pour ce match, et nous sommes conscients de la force de l'adversaire et de sa détermination à tout donner pour l'emporter », a déclaré l'entraîneur italien lors de la conférence de presse d'avant-match.

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Le technicien italien de 50 ans a ajouté : « Les clubs ouzbeks affichent un bon niveau technique, comme en témoignent leurs participations régulières aux compétitions asiatiques. »

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Les propos d'Inzaghi traduisent sa conscience de la difficulté de la tâche, d'autant que les confrontations face aux clubs ouzbeks exigent une grande concentration, compte tenu de leurs qualités techniques et de leur volonté manifeste de s'affirmer sur la scène continentale.

La fatigue complique les plans de l'Italien

Concernant l'état de forme de son effectif, Inzaghi a évoqué la possible absence de certains joueurs du onze de départ, en raison de la fatigue qu'ils pourraient ressentir après leur retour de sélection.

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L'entraîneur d'Al-Hilal a expliqué que son équipe disposait de nombreuses options et abordait chaque match de manière indépendante, assurant que toute l'attention était actuellement portée sur le duel face à Neftchi, sans se projeter sur les échéances à venir.

Il a indiqué que certains joueurs revenus de leurs obligations internationales avaient peut-être accumulé de la fatigue, précisant que la décision finale concernant leur participation serait prise à l'issue de la dernière séance d'entraînement, en fonction de leur état physique et de leur capacité à disputer la rencontre.

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Ce dossier place Inzaghi face à un test important : il lui faudra trouver le juste équilibre entre l'utilisation de ses titulaires pour préserver la force de l'équipe et le refus de prendre le risque d'aligner des joueurs qui n'ont pas encore pleinement retrouvé leurs moyens physiques.

Kanno avertit l'adversaire, Bounou attire tous les regards

De son côté, Mohamed Kanno, joueur d'Al-Hilal, a insisté sur le fait que l'équipe était prête pour ce rendez-vous, assurant que les joueurs mesuraient la difficulté du test, après avoir pris soin de visionner plusieurs matchs de la formation ouzbèke pour en cerner les points forts.

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« Nous avons parfaitement terminé notre préparation pour ce match et nous sommes conscients de la difficulté de la rencontre, après avoir regardé plusieurs matchs de l'adversaire. Nous comptons donner tout ce que nous avons demain pour obtenir le résultat que nous visons », a déclaré Kanno.

Le joueur d'Al-Hilal a également évoqué la progression du football ouzbek : « Les clubs et les sélections ouzbeks affichent un niveau technique élevé, même si la nature des confrontations diffère entre les deux, mais nous venons avec une grande envie de remporter le match de demain. »

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La délégation d'Al-Hilal est arrivée dans la ville ouzbèke de Ferghana, où elle a reçu un accueil remarqué de la part des supporters locaux, venus nombreux entourer les joueurs pour prendre des photos souvenirs. Le gardien marocain Yassine Bounou a été la star la plus sollicitée de l'effectif.

Des exercices tactiques avant le test asiatique

Avant de s'envoler pour l'Ouzbékistan, Al-Hilal a effectué une séance d'entraînement hier samedi au centre sportif d'Al-Majdiya, au cours de laquelle le staff technique a mis l'accent sur les aspects tactiques, avant qu'Inzaghi n'impose une série de schémas de jeu qu'il entend voir appliqués lors de cette rencontre très attendue.

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Al-Hilal ambitionne de rentrer avec les trois points afin de maintenir la pression sur le leader. Le club saoudien occupe la deuxième place du groupe Ouest avec 9 points, à 3 longueurs d'Al-Aïn, leader avec 12 points.

Entre la volonté d'Al-Hilal de se rapprocher du sommet et les avertissements d'Inzaghi au sujet de l'adversaire et de la fatigue, le déplacement à Neftchi s'annonce comme une étape importante pour le club saoudien, qui ne peut se permettre de laisser filer des points s'il veut continuer à jouer pleinement la première place de son groupe.