Le Sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al-Hilal, a dévoilé le secret de la supériorité du « Zaïm » face à Al-Qadisiyah lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier, vendredi, dans le cadre de la 11e journée du championnat saoudien de la Roshn Saudi League.

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Al-Hilal s'est imposé face à Al-Qadisiyah sur le score de 3-2. La première mi-temps s'est achevée sur un but de part et d'autre, ce qui a provoqué la colère de l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur du « Zaïm », car il souhaitait inscrire le plus grand nombre de buts possible, comme l'a révélé Koulibaly.

Koulibaly a déclaré dans des propos accordés aux médias : « Inzaghi était en colère contre les joueurs entre les deux périodes de la rencontre, et il nous a parlé dans le vestiaire de la nécessité de marquer en seconde période. »

Il a ajouté : « Inzaghi nous a dit que notre équipe aurait pu inscrire le plus grand nombre de buts possible en première mi-temps, mais qu'elle ne l'avait pas fait, et il nous a demandé d'imposer notre domination et de ne pas perdre le ballon, ce qui s'est produit et nous avons récolté les points de la rencontre. »

Avec cette victoire, le « Zaïm » s'est emparé de la tête du classement de la Roshn Saudi League avec un total de 27 points, devançant Al-Nassr et Al-Qadisiyah de deux points.