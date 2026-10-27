Inzaghi : la défaite face à Al-Shamal est douloureuse, et voici la raison des nombreux changements

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur du club saoudien d'Al-Hilal, a exprimé sa tristesse après la défaite face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Hilal s'est incliné face à Al-Shamal sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés mardi soir, au stade Al-Bayt à Al-Khor, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Inzaghi a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Cette défaite me fait mal, c'est la troisième défaite depuis que j'ai pris en main l'entraînement de l'équipe. »

Au sujet des raisons de la défaite, il a expliqué : « Nous avons livré une belle première période, mais en seconde période, à cause de la fatigue, nous n'avons pas affiché le rendement attendu. Nous allons rentrer à Riyad et nous préparer pour nos prochaines échéances. »

L'entraîneur italien a également commenté les nombreux changements qu'il a apportés à la composition de l'équipe durant la rencontre, en déclarant : « Les seuls joueurs qui n'étaient pas avec nous ici sont (Mohamed) Mahzari, (Crysencio) Summerville et (Gabriel) Martinelli. »

Il a ajouté : « Concernant Ruben Neves et Sergej Savić, nous les avons emmenés avec nous dans l'espoir de les préparer au moins pour prendre place sur le banc des remplaçants, mais malheureusement aucun des deux n'était prêt à participer. »

Inzaghi a conclu ses propos en adressant ses remerciements au capitaine Salem Al-Dawsari, qui a inscrit le premier but lors de sa première titularisation de la saison en cours, en disant : « Je félicite Salem Al-Dawsari et (Saymon) Bouabré pour leur prestation, et je suis satisfait d'eux. »