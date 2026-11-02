Inzaghi l'annonce : nous affronterons Shabab Al-Ahli sans quatre armes essentielles

L'Italien Simone Inzaghi, directeur technique d'Al-Hilal, a révélé des absences importantes dans les rangs de son équipe avant le choc attendu face à Shabab Al-Ahli Dubaï, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, soulignant que son équipe sera privée de quatre éléments majeurs, mais qu'elle dispose des solutions de rechange capables d'apporter un plus.

Inzaghi a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match qu'Al-Hilal souffrira de l'absence de Somerville, Ruben Neves, Martinelli et Salem Al-Dossari, indiquant que le staff technique espère récupérer tous les blessés le plus tôt possible, étant donné que l'équipe a besoin des services de tous ses éléments durant la prochaine phase.

L'entraîneur italien a expliqué que l'enchaînement des matchs l'oblige à prendre des décisions précises concernant la composition, déclarant : « Nous jouons beaucoup de matchs sur de courtes périodes, c'est pourquoi je dois prendre les décisions qui garantissent la participation des joueurs les plus prêts sur le plan physique », ajoutant qu'il pourrait apporter de grands changements à la composition, mais que la décision finale se prendra en fonction de l'entraînement du jour.

Inzaghi : Al-Hilal mérite de monter sur les podiums

Inzaghi a évoqué la progression de l'équipe depuis sa prise de fonctions, affirmant que le travail entamé il y a un an et demi commence à porter ses fruits sur le terrain, déclarant : « Après un an et demi de travail ici avec Al-Hilal, nous commençons à récolter le fruit de notre travail et à le voir se concrétiser sur le terrain. Nous travaillons toujours pour progresser et notre équipe mérite de monter sur les podiums dans toutes les compétitions. »

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L'entraîneur d'Al-Hilal a insisté sur le fait que la lutte pour les titres reste un objectif essentiel pour l'équipe, estimant que les attentes du public sont naturelles au vu du statut du club, et a déclaré : « Les exigences de notre public d'obtenir des titres sont naturelles, car nous sommes Al-Hilal, et c'est une quête globale pour nous en tant qu'équipe. Nous cherchons à y parvenir et à nous y employer, et nous espérons réussir. »

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Inzaghi a ajouté qu'il a entièrement confiance en la capacité de ses joueurs à rivaliser dans toutes les compétitions, déclarant : « Notre équipe luttera dans toutes les compétitions et toutes les épreuves, car nous sommes Al-Hilal, et j'ai une confiance totale en mes joueurs », en référence à ses ambitions malgré les absences qui frappent les rangs de l'équipe.

L'entraîneur italien a conclu ses propos en saluant le rôle des supporters d'Al-Hilal, affirmant qu'ils représentent une source de force pour l'équipe en toutes circonstances, et a déclaré : « Nos supporters sont notre carburant et notre force. Ils l'ont prouvé à chaque étape où j'ai été avec l'équipe et je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont un impact énorme et des plus remarquables », exprimant son espoir de continuer à bénéficier de leur soutien lors du match face à Shabab Al-Ahli.