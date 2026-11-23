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Des déclarations fortes de l'entraîneur italien

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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, est revenu sur le décevant match nul 2-2 concédé face aux Ouzbeks de Neftchi Ferghana, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Il a assuré que son équipe ressentait une grande déception après avoir laissé filer une avance de deux buts, tout en réaffirmant l'ambition du club saoudien de jouer pleinement tous les titres cette saison.

Les propos d'Inzaghi interviennent dans un contexte de colère chez les supporters après ce résultat, d'autant qu'Al-Hilal était tout proche de décrocher les trois points. Le club saoudien avait en effet regagné les vestiaires avec deux buts d'avance grâce à Ollie Watkins et Gabriel Martinelli, avant de permettre à l'équipe ouzbèke de revenir au score en seconde période.

Le technicien italien a expliqué que satisfaire les supporters d'Al-Hilal restait un objectif permanent pour l'équipe : « Notre objectif est toujours de rendre nos supporters heureux, et nous y travaillons au quotidien. Nous savons que c'est une compétition très disputée, mais nous voulons être les meilleurs en Asie, dans le championnat saoudien et en Coupe du Roi. »

À lire aussi : Vidéo : la remontada de Neftchi prive Al-Hilal d'une victoire asiatique palpitante !

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Il a ajouté : « Nous voulons jouer pleinement tous les titres, et nous savons parfaitement à quel point ils comptent pour nos supporters, y compris bien sûr la Ligue des champions d'Asie. Nous connaissons l'ampleur de leurs attentes et leur envie de nous voir rivaliser et remporter des trophées. »

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Inzaghi est également revenu sur l'absence du capitaine Salem Al-Dawsari face à Neftchi. Il a expliqué que le joueur avait été éloigné des entraînements pendant trois jours en raison de sa présence à la cérémonie de remise des prix des meilleurs joueurs d'Asie, et que le staff technique avait préféré le laisser à Riyad pour qu'il poursuive son programme d'entraînement plutôt que de lui imposer le long voyage en Ouzbékistan.

L'entraîneur d'Al-Hilal a précisé que cette décision concernait aussi trois autres joueurs restés à Riyad, afin de tenir compte de la situation de l'équipe et de préparer les prochains matchs. Il a ainsi levé une partie du voile sur les raisons de l'absence du capitaine lors de cette rencontre continentale.

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Le technicien italien n'a pas caché son mécontentement après ce résultat, assurant que ce nul ne le satisfaisait ni lui ni son staff, et que l'équipe visait les trois points. Il a toutefois salué l'adversaire : « Nous ne sommes évidemment pas contents de ce match nul, ni sur le plan personnel ni sur le plan technique, et nous ressentons l'amertume de la défaite. Je félicite l'adversaire pour l'agressivité dont il a fait preuve. »

Il a également souligné qu'Al-Hilal avait souffert d'absences importantes, celles de Moteb Al-Harbi, Marcos Leonardo, Salem Al-Dawsari et Bouabré, estimant que leur présence aurait pu offrir des solutions supplémentaires à l'équipe pendant le match, même s'il a assuré que ses joueurs avaient livré une bonne prestation pendant de longues périodes.

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Inzaghi a expliqué comment la victoire a échappé à son équipe : selon lui, Al-Hilal aurait pu inscrire plus de deux buts en première période, mais n'a pas su profiter des occasions pour se mettre à l'abri. Neftchi a ensuite réduit l'écart dès le début de la seconde période, avant d'égaliser sur un but contre son camp.

Pour conclure, il a insisté sur le caractère intense et physique de la rencontre, marquée par de nombreux duels, en soulignant que l'adversaire s'était battu sur chaque ballon et n'avait pas laissé à Al-Hilal les espaces nécessaires. Il a par ailleurs reconnu le sentiment de frustration qui régnait dans le vestiaire après avoir laissé échapper l'avance et la victoire.